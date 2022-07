12 libros recomendados para el verano (novela negra, historia, romántica, autoayuda...)

El verano es tiempo para leer todo lo que no has podido leer durante el curso. Hacer una lista de los mejores libros del verano es imposible, pero aquí va una muestra muy variada de 12 títulos que pueden acompañarte en las vacaciones.

“Roma soy yo”, de Santiago Posteguillo

Julio César, por fin

Entre las mejores novelas sobre Roma, el último libro de Santiago Posteguillo, "Roma soy yo", sobre Julio César FOTO: De Compras La Razón

Ha tardado, pero aquí está. El maestro de la novela histórica sobre Roma, Santiago Posteguillo, se ha asomado por fin al mito del romano más famoso de todos, Julio César. Si eres un fanático de la novela histórica, de Roma y de Posteguillo, debes ser de los pocos que aún no tiene “Roma soy yo”. Es el momento de compar el libro que devorarás este verano.

Después de haberse sumergido en las apasionantes vidas de Trajano, Escipión o Julia Domma, el autor más exitoso sobre Roma ha vuelto a arrasar en ventas con “Roma soy yo”. La historia arranca en el año 77 a.C. con uno de los episodios menos conocidos de Julio César, el de un veinteañero fiscal que se atreve a defender los intereses del pueblo de Roma en el jucio contra un senador corrupto y sin escrúpulos, Dolabela. A partir de ahí, un viaje a Roma como solo lo sabe hacer Posteguillo.

El libro negro de las horas, de Eva García Sáenz de Urturi

Un libro para leer de un tirón

Portada de la novela El Libro Negro de las Horas FOTO: AMAZON

Eva García Sáenz de Urturi se ha convertido en una de las escritoras best seller del momento por propuestas como esta. Un exinspector recibe una llamada anónima que cambiará lo que cree saber de su pasado familiar: tiene una semana para encontrar el legendario Libro Negro de las Horas, una joya bibliográfica exclusiva, si no, su madre, quien descansa en el cementerio desde hace décadas, morirá.

El resto es una carrera contrarreloj entre Vitoria y el Madrid de los bibliófilos para trazar el perfil criminal más importante de su vida, uno capaz de modificar el pasado, para siempre. La magia de la autora, que narra como nadie estas historias, hace el resto.

Últimos días en Berlín, de Paloma Sánchez-Garnica

La finalista del Premio Planeta

Portada de la novela Últimos Días en Berlín FOTO: AMAZON

Otro de los best sellers del año es el finalista del Premio Planeta. Si no lo has leído, estás tardando. Paloma Sánchez-Garnica nos adentra en una apasionante historia de amor y de guerra en el Berlín de Hitler.

Con el inicio de la pesadilla nazi como telón de fondo, las páginas del libro están llenas de emoción y de historias vitales. Muy recomendable.

La Bestia, de Carmen Mola

El Premio Planeta, un fenómeno de ventas

Portada de la novela La Bestia de Carmen Mola FOTO: AMAZON

Y, por supuesto, el último Premio Planeta, el ya clásico La Bestia, que ha arrasado en ventas. Ha sido famoso por la identidad de su autora (en realidad, tres escritores bajo este pseudónimo) y, por encima de todo, por la historia que narra con un estilo que atrapa desde el primer capítulo.

Corre el año 1834 y Madrid, una pequeña ciudad que trata de abrirse paso más allá de las murallas que la rodean, sufre una terrible epidemia de cólera. Pero la peste no es lo único que aterroriza a sus habitantes: en los arrabales aparecen cadáveres desmembrados de niñas que nadie reclama. Todos los rumores apuntan a la Bestia, un ser a quien nadie ha visto pero al que todos temen.

Cuando la pequeña Clara desaparece, su hermana Lucía, junto con Donoso, un policía tuerto, y Diego, un periodista buscavidas, inician una frenética cuenta atrás para encontrar a la niña con vida. En su camino tropiezan con fray Braulio, un monje guerrillero, y con un misterioso anillo de oro con dos mazas cruzadas que todo el mundo codicia y por el que algunos están dispuestos a matar.

El hombre sin rostro, de Massa Gessen

El mejor libro sobre Vladimir Putin

Portada del libro El Hombre sin rostro: El sorprendente ascenso de Vladimir Putin FOTO: AMAZON

Por desgracia, la invasión de Ucrania se ha enquistado y se ha convertido en un conflicto que correo el riesgo de quedar arrinconado en la conciencia. Para lectores curiosos que quieran conocer al político que ha promocionado el conflicto, recomendadmos El hombre sin rostro: el sorprendente ascenso de Vladimir Putin, publicado en España por la editorial Debate y escrito en 2018 por Masha Green, activista que ha denunciado los desmanes de Putin.

Es, posiblemente, el mejor libro para entender a Putin y, de paso, a la Rusia del siglo XXI. Por si acaso, te recomendamos algunos otros títulos.



El Túnel 29, de Helena Merriman

Apasionante crónica sobre la fuga más famosa bajo el muro de Berlín

El Túnel 29, libro recomendado sobre el Muro de Berlín FOTO: De Compras La Raz

El Túnel 29 es muchas cosas a la vez, y todas apasionantes: crónica periodística, libro de acción, narración histórica... Basado en un exitoso podcast de la BBC -cómo cambian las cosas- el libro de la escritora Helena Merriman está perfectamente documentado gracias a decenas de entrevistas con supervivientes y miles de documentos de la Stasi, pero su gran virtud esa forma tan periodística de contar la historia.

La obra, que es también uno de los libros más vendidos en Amazon (puedes comprarlo aquí), narra como no se había hecho hasta ahora la epopeya de un grupo de excavadores que construyó una galería de ciento treinta y cinco metros de longitud entre una fábrica en el oeste y el sótano de un edificio abandonado en el este. Una proeza que ni los agentes infiltrados ni los espías de la Stasi pudieron impedir, y que permitió que veintinueve personas, entre hombres, mujeres y niños, hallaran la libertad.

La ladrona de huesos, de Manel Loureiro

Una novela para leer de un tirón

Los mejores thriller del momento: La ladrona de huesos, de Manel Loureiro FOTO: De Compras La Razón

El segundo libro recomendado es la nueva novela de un autor ya consagrado, Manel Loureiro, que poco a poco se va haciendo con una legión de seguidores. Su último thriller, La ladrona de huesos, narra la historia de una mujer que pierde completamente la memoria, de un novio que desaparece de forma misteriosa, del robo de una reliquias en la catedral de Santiago... Y hasta aquí podemos leer.

Con su primera novela, Apocalipsis Z: El principio del fin, Loureiro se convirtió en un fenómeno de ventas. Su particular estilo, que atrapa al lector desde las primeras líneas, le ha hecho colocar sus títulos en los primeros puestos de ventas en Estados Unidos y ser traducido a una veintena de idiomas.

Puedes comprar La Ladrona de huesos en Amazon o en Casa del Libro pinchando en el botón de compra situado sobre estas líneas.

Las rosas de Orwell, de Rebecca Solnit

Un retrato insólito sobre el autor de 1984

Las rosas de Orwell, de Rebecca Solnit FOTO: De Compras La Razón

Vida y obra, política y ternura, esperanza y desesperanza se entremezclan en este libro que es original desde la primera línea: «En el año 1936, un escritor plantó unas rosas». Ese escritor es George Orwell, a quien Rebecca Solnit muestra como el jardinero que también fue.

Las flores son las rosas de su jardín, todavía en pie. Y la escena es el cuadro en el que, de forma sorprendente, la autora hace una reflexión sobre la esperanza, la bondad, el amor a la verdad, la belleza y la escritura.

El destino de la humanidad, de Daniel Estulin

El ensayo sobre el destino del mundo más exitoso del momento

El destino de la Humanidad, de Daniel Estulin FOTO: De Compras La Razón

Cambiamos de registro para proponer un libro sorprendente sobre los manejos en la sombra de las elites mundiales. En El destino de la humanidad, Daniel Estulin parte de una pregunta sin respuesta cierta, hacia dónde se dirige el mundo, para mostrar las conspiraciones de unos pocos poderosos para modelar un orden mundial a su medida.

En este ensayo están muchas de las claves de la geopolítica actual: los planes de Rusia para dominar el mundo, la callada estrategia de China, las armas de Estados Unidos para preservar su poder, la tensa espera del mundo islámico... Para quien busque lecturas enriquecedoras para este verano.

A la venta en Amazon y Casa del Libro.

Todas esas cosas que te diré mañana, de Elisabet Benavent

La frustración de no poder cambiar el pasado

El último libro de Elisabet Benavent, Todas esas cosas que te diré mañana FOTO: De Compras La Razón

En esta lista de libros recomendados para el verano no podía faltar, por supuesto, Elisabet Benavent, y su nuevo libro, Todas esas cosas que te diré mañana. La autora de la saga Valeria y de tantos otros éxitos, que se cuentan por millones de libros vendidos, nos trae ahora a una pareja en crisis, una ruptura y el deseo, tan humano, de intentar cambiar el pasado.

Además de en Casa del Libro, lo tienes aquí en Amazon.

Tercios, de José Javier Esparza

Una de las leyendas de la historia de España

Portada del libro Tercios de José Javier Esparza FOTO: AMAZON

Y ahora una de novela histórica queva como anillo al dedo como lectura de verano. José Javier Esparza explica en Tercios: historia ilustrada de la legendaria infantería española no sólo cómo se construyó el mejor ejército del mundo, sino cómo eran sus integrantes, qué sentían, cómo vestían, qué pensaban.

También desde cuándo los tercios se llamaron así, cómo se usaban un arcabuz y una pica, por qué se hacía la guerra en Italia, cómo peleaba la primera infantería de marina de la historia y cómo se hacía un asedio en Flandes... Una fuente de conocimiento que entra por los ojos.

Cómo hacer que te pasen cosas buenas, de Marian Rojas Estapé

El libro de autoayuda más vendido

Cómo hacer que te pasen cosas buenas, de María José Estapé FOTO: Amazon

La escritora de libros de autoayuda de más éxito, Marian Rojas, puede ser una buena propuesta para terminar con esta lista de libros para leer en verano. Si quieres recargar pilas antes del inicio del curso, Cómo hacer que te pasen cosas buenas: Entiende tu cerebro, gestiona tus emociones, mejora tu vida, es posiblemente el mejor libro de la autora.

El libro describe los efectos que tiene el estrés en nuestro cuerpo, con una atención especial a la huella silenciosa que nos deja el uso cotidiano del teléfono móvil. Y, por supuesto, da las claves para gestionar bien las emociones. Inteligencia emocional a tope a nivel usuario. Imprescindible para el cada vez más inminente inicio de curso.