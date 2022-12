Los packs de Cerveza LA SAGRA, el regalo perfecto para esta Navidad

Si hay algo que no podemos dejar de hacer en estas fechas tan señaladas es brindar. Brindar por todo aquello que tenemos, por lo que hemos logrado superar en el año que está a punto de dejarnos, por aquellos que ya no están con nosotros, y por todo lo que deseemos, pero siempre brindar. Y como no todo a a ser cava o champán en Navidad, seguro que a más de una persona que conocen le hace más ilusión brindar con otro tipo de bebida que no sea el “típico”, así que siga leyendo si es de esos que le gustan los regalos diferentes, o de los que no desperdicia ninguna ocasión para brindar con una buena cerveza.

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, LA SAGRA propone diferentes packs de cerveza perfectos para regalar a los más cerveceros de la casa o a aquellos amigos que les gusta descubrir nuevas especialidades y matices de sabor.

Pack especial Navidad

Cerveza LA SAGRA se une al Obrador Santo Tomé para llevar la tradición gastronómica toledana a las celebraciones de Navidad. Una colaboración que nace de un origen y unos valores comunes. En Santo Tomé llevan desde 1856 perfeccionando el arte de elaboración del mazapán, dulce unido a la historia de Toledo desde muchos siglos atrás.

Almendras, azúcar y miel. El mazapán es la combinación perfecta para nuestra referencia invernal de edición limitada, LA SAGRA Miel y Anís, y también para la más tradicional, para la que pega con todo, LA SAGRA Premium Lager. Por eso, esta colaboración podrá disfrutarse en cuatro formatos:

- LA SAGRA 33 cl. 24 Botellas + Estuche Delicias de Mazapán Tradicional Sto. Tomé 200 gr.: 29,90€

· LA SAGRA 33 cl. 24 Latas + Estuche Delicias de Mazapán Tradicional Sto. Tomé 200 gr.: 24,90€

· A SAGRA Miel y Anís 33 cl. 12 Botellas + Estuche Delicias de Mazapán Tradicional Sto. Tomé 200 gr.: 24,90€

· LA SAGRA Miel y Anís 33 cl. 24 Botellas + Estuche Delicias de Mazapán Tradicional Sto. Tomé 200 gr.: 45,20€

Estos 4 formatos los podrá encontrar únicamente disponibles para la venta en la tienda online de LA SAGRA.

PACK LA SAGRA x SANTO TOMÉ FOTO: LA SAGRA

Pero si realmente lo suyo no es la Navidad, o no solo en estas fechas quiere disfrutar de la cerveza, la marca le ofrece otro tipo de formatos que podrá disfrutar igualmente en estas fechas tan señaladas.

Pack gama Esenciales

Pack de 6 botellas de LA SAGRA Premium Lager, elegida este año como la mejor cerveza del mundo en su categoría. Esta cerveza es una referencia de fermentación baja (lager) con mucha personalidad. Una cerveza que se caracteriza por su cuerpo ligero, amargor gradual y final maltoso, y que posee un color dorado intenso y un aspecto brillante con un complejo aroma que recuerda especialmente al lúpulo. Puede ser una forma de regalar calidad, y de descubrir a los más cerveceros una referencia perfecta para el día a día. Este pack viene con un vaso de regalo y está a la venta en grandes superficies y en la tienda física y online de LA SAGRA.

El pack de 6 botellas de LA SAGRA Doble Malta es una opción perfecta para los amantes de la cerveza con cuerpo y carácter. Elaborada a partir de agua, 100% malta de cebada, maíz, lúpulo y levadura, los Maestros de la Fusión diseñaron esta referencia con el objetivo de poder ofrecer una nueva variedad a aquellos que prefieren una cerveza más robusta, que se caracteriza por un color dorado intenso y espuma consistente.

Pack degustación de las más especiales es un pack de 6 botellas de 6 estilos diferentes de cerveza LA SAGRA. Una recopilación perfecta para degustar diferentes estilos con todo el sabor de LA SAGRA. Un pack para los paladares más exigentes que buscan nuevas experiencias. Las 6 botellas (33cl.) que incluye el pack son:

· Criolla (Alc. 6,1% vol.), cerveza de estilo Red Ale, con gusto y aroma a frutas, color cobrizo, notas caramelizadas y tostadas con un ligero amargor final.

· Castiza (Alc. 5,4% vol.), cerveza rubia característica por su aroma a frutas, cuerpo denso y estilo castellano.

· Flanders (Alc. 5,2% vol.), cerveza de Estilo Belgian White característica por su color pálido, cremosa y aroma afrutado debido al uso de piel de naranja.

· India (Alc. 7,2% vol.), cerveza de estilo India Pale Ale, con gusto potente y amargo, cuerpo afrutado y aroma cítrico.

· Mulata (Alc. 5,0% vol.), cerveza negra al estilo Porter Ale, inconfundible por su suavidad y aroma a café y cacao creando un ligero amargor.

· …. Y una sorpresa: una aleatoria de entre todo su portfolio.

Packs de cervezas LA SAGRA FOTO: LA SAGRA

Otro de los pack degustación para los que quieren vivir un momento diferente es este pack de 4 botellas de 4 estilos diferentes que incluye un vaso de 33 cl. de LA SAGRA. Es una elegante selección que sirve como acompañante para cualquier ocasión especial, un pack perfecto para regalar a los amantes de la cerveza y los que quieren aprender más del mundo y las diferentes características que dan forma a cada estilo de cerveza. Las 4 botellas (33cl.) que incluye el pack son:

· Criolla (Alc. 6,1% vol.), cerveza de estilo Red Ale, con gusto y aroma a frutas, color cobrizo, notas caramelizadas y tostadas con un ligero amargor final.

· India (Alc. 7,2% vol.), cerveza de estilo India Pale Ale, con gusto potente y amargo, cuerpo afrutado y aroma cítrico.

· Castiza (Alc. 5,4% vol.), cerveza rubia característica por su aroma a frutas, cuerpo denso y estilo castellano.

· Flanders (Alc. 5,2% vol.), cerveza de Estilo Belgian White característica por su color pálido, cremosa y aroma afrutado debido al uso de piel de naranja.

Pack de degustación de cervezas LA SAGRA (12 especialidades) FOTO: LA SAGRA

La cesta degustación es ideal para aquellas personas que se inician en la cerveza premium. Es una cesta de madera con 6 estilos de cervezas premium. Una opción ideal para quienes quieren descubrir nuevos sabores. Una selección cuidada de referencias del portfolio de LA SAGRA, elegidas entre las tres categorías que lo conforman: las esenciales, las especialidades y las gourmet. Y además podrá elegir entre la cesta de 6 botellas o la de 12. Sin duda un gran regalo para disfrutar en compañía estas navidades.