Ranking: las 9 mejores cuentas remuneradas sin nómina (noviembre 2025)

Cada vez más bancos compiten por atraer el ahorro de los clientes con cuentas remuneradas que ofrecen intereses atractivos sin pedir nómina. En noviembre, las mejores opciones superan el 3% TAE y, además, se pueden contratar de forma online en pocos minutos.

Eso sí, no todas funcionan igual: algunas limitan el saldo remunerado, otras aplican tipos promocionales durante un tiempo determinado o requieren contratar servicios adicionales si quieres mantener la rentabilidad más alta. En este ranking recopilamos las nueve cuentas remuneradas más interesantes sin nómina, con sus condiciones actualizadas para este mes.

B100 – Cuenta Health: hasta 3,20% TAE cuidando de tu salud

La Cuenta Health de B100 es mucho más que una cuenta de ahorro: es una propuesta que combina bienestar y rentabilidad. Remunera tu dinero al 3,20% TAE (3,154% TIN) hasta 50.000€, pero solo podrás añadir saldo si cumples tus retos saludables diarios.

Desde la app puedes activar dos programas: Move to Save, que te premia por caminar o correr un número de pasos cada día (de 6.000 a 20.000), y Off to Save, que te anima a desconectar de las redes sociales durante un tiempo determinado (de 15 a 60 minutos). Cada vez que alcanzas tus objetivos, se transfiere automáticamente desde tu Cuenta B100 a la Cuenta Health la cantidad que elijas, de 1€ hasta 30€ por reto diario.

Si cumples ambos, puedes mover hasta 60€ al día a tu cuenta remunerada, que además liquida los intereses cada mes.

Openbank – Cuenta de Ahorro Bienvenida: 2,53% TAE durante 4 meses

Openbank mejora su oferta con la Cuenta de Ahorro Bienvenida, que paga un 2,50% TIN (2,53% TAE) durante los cuatro primeros meses, sin necesidad de domiciliar nómina ni recibos.

Los intereses se abonan cada mes y, pasado el periodo promocional, la cuenta pasa automáticamente a ser una Cuenta de Ahorro Openbank, con el tipo vigente en ese momento. Además, permite ahorrar un 0,50% en los recibos de luz, gas o teléfono si después decides domiciliar tus ingresos.

Incluye cuenta corriente y tarjeta de débito gratuitas, transferencias inmediatas sin coste y retiradas gratuitas en los más de 30.000 cajeros del Grupo Santander.

Revolut – Cuenta remunerada con intereses diarios: hasta 2,27% TAE

La cuenta remunerada de Revolut sigue siendo una de las más flexibles: ofrece un 2,27% TAE (2,25% TIN) con intereses calculados y abonados a diario. No tiene importe mínimo y el dinero está disponible en cualquier momento.

El tipo de interés depende del plan contratado: el plan gratuito (Estándar) paga un 1,25% TAE, mientras que el plan Ultra (de pago) alcanza el 2,27% TAE. Todos los clientes en España cuentan con IBAN nacional (ES), por lo que la cuenta permite transferencias y domiciliaciones como cualquier otra entidad española.

Raisin – Cuenta Bienvenida: 3,33% TAE durante tres meses

La Cuenta Bienvenida de Raisin ofrece un 3,33% TAE (3,28% TIN) durante los tres primeros meses, sin comisiones y con total disponibilidad del dinero. Es exclusiva para nuevos clientes y puede contratarse desde solo 1€ y hasta 60.000€.

Tras el periodo promocional, podrás mover el saldo a cualquiera de los depósitos o cuentas de ahorro de las más de 100 entidades europeas asociadas a la plataforma. Los fondos están protegidos hasta 100.000€ por cliente a través del fondo de garantía del país del banco colaborador.

Volkswagen Bank – Cuenta Alta Remuneración: hasta 2,10% TIN

La Cuenta Alta Remuneración de Volkswagen Bank ofrece un 2,10% TIN (1,61% TAE) durante los seis primeros meses, sin importe mínimo y con pago mensual de intereses.

Pasado el periodo promocional, la rentabilidad pasa a ser del 1,094% TIN (1,61% TAE anualizado). Permite retirar dinero en cualquier momento sin penalizaciones y realizar transferencias gratuitas. Es una cuenta sencilla y sin condiciones adicionales, respaldada por el Fondo de Garantía de Depósitos de Alemania.

Trade Republic – Cuenta remunerada al 2,02% TAE

La cuenta de Trade Republic continúa entre las más competitivas de España. Ofrece un 2,02% TAE (2,00% TIN) desde solo 10€ y sin límite máximo de saldo remunerado.

Los intereses se calculan a diario y se abonan mensualmente. El dinero está siempre disponible para retirarlo o invertirlo directamente en la plataforma. Además, incluye una tarjeta de débito gratuita con la que se puede obtener un 1% de “saveback” en compras.

Indexa Capital – Cuenta Remunerada Indexada: 1,50% TAE

La Cuenta Remunerada de Indexa Capital ofrece un 1,50% TAE (1,50% TIN), sin comisiones ni permanencia. Está vinculada al tipo de depósito del BCE menos 0,50 puntos porcentuales, lo que le permite mantenerse competitiva en función de la evolución de los tipos europeos.

Los intereses se abonan trimestralmente y los fondos están protegidos por el Fondo de Garantía de Depósitos de España (a través de A&G Banco). Es ideal para quienes buscan una alternativa sólida y sin riesgo, con total transparencia.

N26 – Cuenta de Ahorro N26: hasta 1,30% TAE con N26 Metal

La Cuenta de Ahorro N26 permite obtener un 1,30% TAE (1,50% TIN) si eres cliente del plan N26 Metal. Los intereses se calculan a diario y se abonan mensualmente, con disponibilidad total del dinero.

No tiene importe mínimo y está protegida hasta 100.000€ por el Fondo de Garantía de Depósitos Alemán. Además, permite abrir la cuenta en minutos desde el móvil y utilizar Bizum desde la propia app.

Banco Sabadell – Cuenta Online: 2% TAE hasta 20.000€

La Cuenta Online Sabadell combina un 2% TAE (2% TIN) hasta 20.000€ de saldo con cero comisiones y total disponibilidad del dinero.

Incluye tarjetas gratuitas, transferencias inmediatas y devolución del 3% en recibos de luz y gas. No exige nómina, aunque si la domicilias y usas Bizum, puedes conseguir un bono adicional de hasta 400€.

Preguntas frecuentes

¿Puedo abrir varias cuentas remuneradas a la vez?

Sí. Puedes diversificar tu dinero y aprovechar los tipos más altos de cada banco.

¿Son seguras estas cuentas?

Todas las del ranking están protegidas por fondos de garantía europeos hasta 100.000€ por cliente y banco.

¿Cuándo se pagan los intereses?

Depende de la entidad: algunas cada mes (Openbank, B100, Volkswagen Bank), otras cada trimestre (Indexa Capital).

¿Necesito nómina para contratarlas?

No. Todas las cuentas del ranking se pueden abrir sin domiciliar ingresos ni cumplir requisitos adicionales.

Cómo elegir la mejor cuenta remunerada sin nómina este mes

A la hora de decidir dónde colocar tus ahorros, no se trata solo de escoger la cuenta con el TAE más alto, sino la que mejor se adapte a tus necesidades. Si buscas una rentabilidad inmediata sin atarte a nada, Raisin y B100 son las más potentes este mes. Si prefieres estabilidad a medio plazo, opciones como Openbank o Volkswagen Bank ofrecen intereses competitivos con total flexibilidad.

Antes de contratar, revisa siempre tres detalles clave: duración del tipo promocional, saldo máximo remunerado y frecuencia de pago de intereses. Un pequeño ajuste en cualquiera de esos factores puede marcar la diferencia entre una buena rentabilidad y una cuenta poco rentable.

Sin duda, las cuentas remuneradas sin nómina siguen siendo una herramienta sencilla y segura para sacar partido al dinero del día a día sin renunciar a la liquidez. Si comparas bien y eliges según tu perfil, este noviembre puedes conseguir hasta un 3,33% TAE sin comisiones ni condiciones.

Fuente: Kelisto.es a 03/11/2025 con información de las páginas web de las entidades. Este artículo muestra una selección de las cuentas remuneradas con un TIN más elevado, que se pueden contratar desde Kelisto.es y que son comercializadas por bancos que han aceptado que sus ofertas aparezcan en este medio.