Se desploma el precio de la Dyson WashG1™ y miles ya la están comprando: no durará mucho

¿Alguna vez has terminado de fregar y has sentido que el suelo seguía sin estar del todo limpio? Con esta fregona eléctrica de Dyson, ese problema desaparece. La Dyson WashG1™ combina rodillos de microfibra altamente absorbentes con un sistema de hidratación constante, capaz de eliminar tanto líquidos como suciedad sólida en una sola pasada. Y lo mejor: ahora está disponible en Amazon con un descuento del 43%, quedándose a 399€.

Una limpieza profunda que ahorra tiempo y esfuerzo

Dyson WashG1™ Amazon Amazon

Lo que diferencia a este modelo de otros sistemas de fregado es la forma en que hace todo a la vez: mientras los rodillos giran y atrapan la suciedad, el sistema de hidratación mantiene siempre la superficie húmeda con agua limpia gracias a sus 26 puntos de distribución. Esto evita el clásico problema de pasar varias veces por la misma zona sin resultado.

Además, dispone de un modo de máxima potencia pensado para esas manchas que parecen imposibles (restos secos de comida, salpicaduras de café o huellas marcadas en el suelo). Su autonomía de 35 minutos permite limpiar grandes superficies sin interrupciones, ideal para pisos de tamaño medio o incluso casas con varias estancias amplias.

Un detalle muy valorado por quienes lo usan es que se limpia sola: en apenas 140 segundos el propio dispositivo elimina residuos y deja los rodillos listos para el siguiente uso. Esto evita el engorro de enjuagar manualmente y reduce el contacto directo con la suciedad.

Para quién es y por qué merece la pena

Si tienes suelo duro en toda la casa (madera, cerámica, gres…), este tipo de fregona eléctrica está pensada para ti. Es especialmente práctica en hogares con niños o mascotas, donde los accidentes líquidos o la suciedad aparecen varias veces al día. También resulta una gran aliada si buscas ahorrar tiempo, ya que combina fregado y aspirado en un solo gesto.

Otro punto a tener en cuenta es la higiene: al separar automáticamente los residuos sólidos y líquidos, el vaciado resulta mucho más cómodo y sin contacto directo. Y si te preocupa el espacio, el diseño es compacto y se guarda fácilmente en cualquier rincón.

Por supuesto, hablamos de un producto Dyson, una marca que suele estar entre las más valoradas en limpieza del hogar por su fiabilidad y durabilidad. Encontrar esta fregona eléctrica con casi la mitad de su precio habitual no es algo que ocurra todos los días, por lo que es una oportunidad interesante para quienes llevaban tiempo pensando en dar el salto a este tipo de soluciones.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.