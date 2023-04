Mercadona te trae el producto imprescindible para disfrutar del buen tiempo

El supermercado valenciano tiene en su departamento de Perfumería y Cosmética uno de sus grandes aliados durante todo el año gracias a su gran cantidad y variedad de productos para nuestra piel, cabello y aseo personal, pero es ahora sobre todo con la llegada del buen tiempo, en el que apetece disfrutar del sol y de las actividades al aire libre en la que muchos buscan cuidar un poco más su cuerpo y su rostro, si es que no lo han hecho durante los largos meses de invierno.

Ahora que aprieta el calor y el sol debes tener en cuenta que los problemas en la piel son frecuentes en esta época del año, ya que el calor, la exposición solar y el sudor pueden perjudicar tu salud cutánea y jugarte malas pasadas. Por eso, debes prevenir riesgos innecesarios.

Como ya está aquí el buen tiempo, Mercadona propone productos imprescindibles para mantener tu piel sana, fresca y luminosa, y la mejor manera de hacerlo es gracias a la vitamina C.

Una gran aliada de cara al sol

La vitamina C se ha convertido en la gran aliada para nuestro rostro. Es un potente antioxidante que neutraliza los radicales libres que causan estrés oxidativo en la piel y que lo que hacen es provocar su envejecimiento prematuro. Además, la vitamina C es esencial para la producción de colágeno en las células cutáneas, que ayuda a mantener la estructura de la piel y retrasa los signos de envejecimiento.

Mercadona tiene en sus estantes dos grandes aliados con esta vitamina que serán de lo más útiles ahora que ya está aquí el calor y el buen tiempo.

La crema Vitamina C 50+ es una crema tipo gel de uso diario para todo tipo de pieles, con una sensación 0% pegajosa y libre de aceites. Sus principales componentes son por supuesto la vitamina C, té verde, provitamina B5 y activos que protegen frente a la radiación infrarroja.

Puedes aplicar esta crema 1 o 2 veces al día sobre la piel perfectamente limpia del rostro mediante suaves masajes hasta su total absorción. En caso de usarse como fotoprotector se debe aplicar 20-30 minutos antes de la exposición solar. Como en la mayoría de las cremas no se debe aplicar sobre heridas, mucosas ni piel erosionada, y hay que evitar el contacto con los ojos.

Gel-crema Vitamina C 50+ Mercadona

Si lo que quieres es un potenciador ultraconcentrado y no te apetece cambiar a una crema diaria distinta de la que utilizas, entonces tienes que descubrir las ampollas de vitamina C. Es un tratamiento intensivo con efectos antioxidantes rápidos y visibles. Estas ampollas son capaces de difuminar las manchas, devolver la luminosidad perdida y mejorar la apariencia de los signos de la edad. Además, gracias a estas ampollas podrás unificar el tono muscular e hidratar la piel de tu rostro.

Las ampollas de vitamina C de Deliplus no están recomendadas para pieles sensibles. Los principios activos de estas ampollas son tres derivados estables de vitamina C al 20%, potenciados con ácido ferúlico para acelerar los resultados visibles, y con extracto de regaliz, que ayuda a mejorar la tolerancia cutánea de los potentes activos.

Ampollas Vitamina C 20% Mercadona

Su modo de uso es muy sencillo, ya que solo tendrás que aplicar sobre rostro, cuello y escote, limpio y seco antes de la crema. Se debe aplicar exclusivamente por la noche y al ser un tratamiento muy concentrado si se observa irritación se debe suspender el uso. No debe combinarse con otros tratamientos intensivos de ácidos, Retinol, tratamientos profesionales de acné, peelings o similares. Estas ampollas son de uso externo, así que se debe evitar el contorno de los ojos. En caso de contacto con los ojos hay que aclarar con abundante agua.

Además, a lo largo del tratamiento es recomendable el uso de protector solar. La caja de ampollas de vitamina C contiene 7 envases de dichas ampollas.