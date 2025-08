No hay otro portátil que se le acerque: este HP ahora tiene un precio de locura

La búsqueda del portátil perfecto según nuestras necesidades, no siempre es fácil, sobre todo si tenemos un presupuesto muy limitado. No obstante, con algo de paciencia podemos encontrarlo, pero no hay que cesar en el empeño. Bajo este escenario, hoy hablaremos del HP 15-fd0188ns, un portátil que tiene una excelente relación prestaciones-precio.

En el momento de escribir estas líneas el HP 15-fd0188ns está disponible por 439,99 euros en Amazon. Si tenemos en cuenta que tiene un precio recomendado de 549 euros, estamos hablando de 109,01 euros menos, y esto lo sitúa cerca del mínimo histórico. Además de ser un portátil asequible, las reseñas son positivas, de ahí que tenga una puntuación de 4,2 estrellas sobre 5.

Ahorra 109,01 euros comprando el HP 15-fd0188ns en Amazon

Puertos del HP 15-fd0188ns HP

La pantalla Full HD de 15,6 pulgadas de este portátil proporciona una gran nitidez, y esto es muy importante a la hora de editar documentos, ver vídeos o simplemente navegar por Internet. Aquí está a la altura de lo esperado y no decepciona. En cuanto al procesador, lleva un Intel Core i5-1334U que, junto a los 16 GB de RAM, hace que se pueda trabajar sin ningún problema con varios programas abiertos.

Al no llevar una tarjeta gráfica dedicada es un ordenador que no está pensado para jugar. En su lugar lleva una tarjeta gráfica integrada, y más concretamente la Intel Iris Xe. El rendimiento es bueno en cualquier tarea que no sea jugar. Sobre esto último, tienes la opción de hacerlo en la nube a través de GeForce Now o Xbox Cloud Gaming. En lo que respecta a la capacidad de almacenamiento, viene con un SSD de 512 GB.

En definitiva, el HP 15-fd0188ns es una opción muy recomendable para todos aquellos que buscan un portátil versátil y eficiente para estudiar o trabajar. Además, gracias a su procesador y los 16 GB de RAM, es un equipo muy capaz para afrontar cualquier tarea, siempre y cuando no haga un procesador ni una tarjeta gráfica de alto rendimiento.

