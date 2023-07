Cómo proteger tu portátil del calor

La pandemia y el trabajo remoto han hecho que la compra de portátiles se dispare en nuestro país. De este modo, quienes hasta ahora no tenían que preocuparse de ciertos detalles de funcionamiento, se han visto responsables de detalles como la limpieza y el correcto funcionamiento de esta herramienta de trabajo. Una que sufre mucho con el calor por diferentes motivos. ¿Qué debemos tener en cuenta para proteger nuestros portátiles del calor?

Las medidas son bastante lógicas si tenemos un mínimo de conocimiento y con un pequeño presupuesto podemos extender la vida útil de nuestro dispositivo. Estas son las claves.

1. Mantener el ordenador alejado de la luz solar directa: esta puede hacer que los componentes internos se sobrecalienten, lo que puede provocar daños o reducir el rendimiento. En general, los portátiles tienen un rango óptimo de temperaturas para funcionar y este es de 10 a 35º C. Pero hay algunos, como por ejemplo los de color oscuro, que absorben mayor radiación y se calientan más rápido.

2. Si por algún motivo no podemos evitar trabajar al sol, una recomendación es usar almohadillas de enfriamiento. Básicamente, son como alfombrilla para el ratón que, alimentadas por un cable USB, ayudan a disipar el calor de la parte inferior del portátil. Si no contamos con una batería externa para alimentarlo y lo tenemos que conectar al portátil, la batería bajará muy rápido no solo por la almohadilla sino también por el propio calor.

3. Mantener el portátil limpio: el polvo y la suciedad pueden acumularse dentro (principalmente en el teclado o en las bisagras), lo que puede impedir el flujo de aire y provocar un sobrecalentamiento. Usar un aerosol con aire comprimido para limpiar las rejillas de ventilación y los ventiladores es una buena idea.

4. Usarlo en un área bien ventilada: para evitar el sobrecalentamiento hay que asegurarse la parte inferior o los laterales (donde puede estar la salida del ventilador) no está obstruida.

5. Mantener el portátil sobre una superficie dura y plana para garantizar la circulación de aire. Eso de llevarse a la cama y poner un cojín o colocarlo en el regazo directamente puede ser para contestar un correo, pero tareas más demandantes, le pedirán mayor potencia de cálculo y harán que se sobrecaliente al no tener acceso a aire para refrigerarse.

6. Mantener el dispositivo enchufado. En algunos casos, si fuera posible, esto reduce la presión que ejerce el calor sobre la batería y baja la temperatura del portátil. Esto también contribuye a que el equipo genera menos calor.

7. Si fuera posible, no realizar tareas que demanden mayor potencia, como los videojuegos o la edición de vídeos, funciones que de por sí elevan la temperatura del portátil.