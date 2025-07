El precio de portátil Lenovo con 512 GB de SSD y procesador AMD Ryzen 5 vuelve a rozar su mínimo histórico

Para trabajar con Microsoft Office, consumir contenido multimedia, navegar por Internet o jugar en la nube hace falta comprar un portátil de gama media o alta, siempre y cuando no busques la mejor calidad de imagen, un apartado sonoro excepcional y un procesador de alto rendimiento. Si tienes un presupuesto muy ajustado y ha llegado la hora de decir adiós a tu portátil, a continuación verás uno que tiene una relación calidad-precio difícil de superar, estamos hablando del Lenovo IdeaPad 1 Gen 7.

Ahora puedes hacerte con el Lenovo IdeaPad 1 Gen 7 por 379 euros en Amazon. Si tenemos en cuenta que tiene un precio recomendado de 549 euros, supone un ahorro de 170 euros. Es un precio muy tentador para un equipo que, como verás a continuación, no está nada mal a nivel de hardware. Ahora bien, cabe mencionar que viene sin sistema operativo, por lo que es el comprador quien tiene que instalar Windows 11. Este sería el único inconveniente. También cabe la posibilidad de instalar una distro GNU/Linux.

Ahorra 170 euros comprando el Lenovo IdeaPad 1 Gen 7 en Amazon

Este portátil tiene un teclado de tamaño completo Lenovo

Portátiles por menos de 380 euros hay muchos, pero es difícil encontrar uno que esté a la altura del Lenovo IdeaPad 1 Gen 7. Hay que tener en cuenta que este equipo tiene una pantalla Full HD de 15,6 pulgadas, un AMD Ryzen 7520U, una tarjeta gráfica AMD Radeon 610M, 16 GB de RAM y 512 GB de SSD. Con estas especificaciones técnicas tener buen rendimiento está garantizado. Eso sí, recuerda que no es un equipo gaming, pero esto lo puedes solventar jugando en la nube vía Xbox Cloud Gaming o GeForce NOW.

Si bien hay a la venta portátiles que apenas tienen un par de puertos, este no es el caso. El Lenovo IdeaPad 1 Gen 7 tiene dos puertos USB tipo A, un USB tipo C, una toma para auriculares y micrófono de 3,5 milímetros, un lector para tarjetas, Wi-Fi y Blueooth. Por otro lado, y para hacer videollamadas, incorpora una cámara de 1 megapixeles con una tapa para que no puedan espiarte.

En definitiva, si estabas buscando un portátil enfocado en la eficiencia, portabilidad y productividad, aquí tienes uno que es un acierto. No solo cuenta con un diseño moderno y elegante, sino también con una serie de características que lo convierten en un equipo muy atractivo.

