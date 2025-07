Solo hasta media noche: este mini PC con 32 GB de RAM y procesador AMD Ryzen 7 8745HS tiene un precio imbatible

Tenemos que hablar del ACEMAGIC W1, un mini PC que lleva poco tiempo a la venta. Este ordenador tiene un precio recomendado de 699 euros, pero si aprovechas esta oferta del Prime Day 2025 será tuyo por mucho menos. Si te gustaría tener un equipo parecido al Mac mini, pero con Windows 11, este es un acierto. Solo tienes que echar un vistazo a las reseñas para ver que los usuarios están encantados, de ahí que tenga una puntuación de 4,7 estrellas sobre 5.

Cuando no está en oferta este mini PC cuesta 699 euros, pero lo puedes encontrar por 512 euros en Amazon (27 % de descuento). Tienes hasta las 23:59 horas de hoy para conseguirlo 187 euros más barato, así que será mejor que seas rápido. Y por el sistema operativo no te preocupes, viene con Windows 11 preinstalado. Por lo tanto, y al contrario que en otros ordenadores, en este no hay que comprar la licencia OEM por separado.

Ahorra 187 euros comprando el ACEMAGIC W1 en Amazon

El ACEMAGIC W1 es un mini PC muy versátil que puedes usarlo para trabajar y jugar. Sobre esto último, puede mover juegos como GTA V sin despeinarse. Hay que tener en cuenta que es un ordenador de gama media/alta con una tarjeta gráfica integrada AMD Radeon 780M basada en la arquitectura RDNA. Dicha GPU está acompañada por el procesador AMD Ryzen 7 8745HS y 32 GB de RAM (admite hasta 96 GB). Para instalar programas y videojuegos, así como para guardar tus fotos, videos y otros archivos, lleva un SSD de 1 TB (puede ampliarse hasta 4 TB).

Ahora tenemos que hacer un alto en el camino para hablar de la conectividad, un aspecto crucial si tenemos en cuenta que estamos hablando de un equipo pequeño y compacto. Pues bien, incorpora x1 USB 4 tipo C, x6 USB 3.2 tipo A Gen 2, x1 Ethernet 2.5G, x1 DisplayPort 2.0, x1 HDMI 2.0, Bluetooth 5.2 y Wi-Fi 6. Aquí es superior a otros mini PCs de su categoría.

Ahora que el ACEMAGIC W1 está disponible por 512 euros es un buen momento para comprarlo. Es un precio irresistible para un mini PC que puede con todo lo que le eches. Da igual si a la hora de trabajar tienes abierto Microsoft Office, además de otros programas, y escuchas escuchas música en Spotify u otra plataforma de música en streaming, este equipo seguirá moviéndolo todo de forma rápida y fluida.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.