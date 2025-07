Si tuviese que elegir un móvil de gama media, el Google Pixel 9a sería mis favoritos por lo que cuesta ahora

Cuando una marca hace las cosas bien, toca reconocerlo. Y por eso mismo el Google Pixel 9a podemos decir que se ha metido de lleno en nuestra lista de nuestros móviles de gama media favoritos de este 2025. Si hay una palabra que lo define, es equilibrio. Pero lo mejor de todo es su precio. A pesar de que lleva poco tiempo a la venta,ya está rebajado.

Este teléfono de Google es la última novedad de la marca si hablamos de terminales y tiene un precio de venta recomendado de 549 euros que ya puedes dejar atrás, y todo gracias a un descuento de 50 euros que nos permite añadirlo a nuestra cesta de la compra por unos ajustados 499 euros en Amazon. Y sí, por este precio, es una opción muy recomendable si buscas un nuevo smartphone. De todas formas, en el caso de que prefieras otra opción de compra, en MediaMarkt lo verás con la misma rebaja.

Compra el Google Pixel 9a, uno de los mejores gama media del año, al mejor precio

El Google Pixel 9a ha sido el último en sumarse a la familia de móviles de la marca, y con apenas unas semanas en el mercado, ya ha dejado claro que estamos ante uno de los gama media más equilibrados del momento. A nivel de diseño, la principal novedad es que desaparece la clásica ‘Camera Bar’ que llevaba años definiendo a los Pixel, y en su lugar encontramos un módulo de cámaras en forma de cápsula más discreto. A decir verdad le sienta bien, aunque es cierto que con esta jugada pierde algo de personalidad. Sin pasar por alto que sigue manteniendo una certificación IP68 que ya es casi un estándar en la mayoría de modelos, la cual lo protege frente al agua y el polvo.

Otro de los aspectos que más llama la atención es su pantalla, puesto que monta un panel OLED de 6,3 pulgadas con resolución Full HD+ y una tasa de refresco de 120 Hz, perfecta para disfrutar experiencia fluida en el día a día. Igualmente, el brillo tampoco se queda corto, ya que alcanza un pico de 2.700 nits para verlo en perfectas condiciones, incluso en exteriores, y viene protegida con Gorilla Glass 3.

En su interior, el Pixel 9a apuesta por el procesador Google Tensor G4, el mismo que utilizan sus hermanos mayores para garantizarnos un rendimiento fluido en cualquier tarea y compatibilidad con una gran variedad de funciones de IA. Para completar la experiencia, en su versión básica está acompañado por 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, además de que su software es una maravilla al funcionar ya con Android 16 en su versión más pura.

En fotografía los recortes no hacen que pierda calidad, pues la protagonista es una doble cámara trasera compuesta por un sensor principal de 48 MP y un ultra gran angular de 13 MP. Con esta combinación, los resultados en fotos y vídeos están entre los mejores de su gama. Mientras que en la parte superior de la pantalla se aloja una cámara frontal de 13 MP muy versátil.

Y en cuanto a autonomía, su batería de 5100 mAh no decepciona y nos ofrece un día completo de uso sin problemas. ¿Qué vas a salir de casa en poco tiempo y estás con poco porcentaje? No hay problemas, ya que admite carga rápida de 23 W para que no tengas que esperar demasiado. No es de las más rápidas, pero todo lo que podamos rascar en este tipo de casos siempre se agradece.

