Vuelve el chollo: este monitor portátil con resolución 1080p tiene un precio que te costará creer

Si estás buscando un monitor portátil Full HD que sea barato y permita conectar tanto un PC como una consola o smartphone, esta oferta te interesa. El monitor ARZOPA A1 vuelve a estar en oferta y puede ser tuyo por poco más de 80 euros. Cabe mencionar que en la web de ARZOPA cuesta 119,99 euros, por lo que estamos hablando de un descuento cercano al 33 %, según donde lo compres.

Ya sea para trabajar con documentos, editar imágenes o para jugar, este monitor es un acierto, y lo mejor de todo es que, en el momento de escribir estas líneas, está disponible por tan solo 81,44 euros en Amazon, 81,15 euros en AliExpress y 89,98 euros en PcComponentes. Además de tener un precio imbatible, es uno de los mejores monitores portátiles baratos, por no decir el mejor, que puedes comprar actualmente.

Un monitor económico, perfecto para usar con tu MacBook u otros dispositivos

Si bien en un portátil que tiene una pantalla de 15,6 pulgadas se puede trabajar cómodamente, tener un monitor portátil nunca está de más, sobre todo si quieres tener una segundo programa siempre visible por si tienes que consultar algo. En este escenario, el ARZOPA A1 cumple perfectamente, no solo por su calidad de imagen y buenos ángulos de visión, sino también por tener un panel IPS Full HD de 15,6 pulgadas. Además, incorpora dos altavoces de 1 vatio.

Más allá de usarlo para productividad, también es una opción muy interesante para ver películas/series o conectar una consola. Sobre esto último, es compatible con PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y Nintendo Switch 2. Y por los cables, no te preocupes, trae todo lo necesario para que no tengas que comprarlos por separado. En la caja, además del monitor, vienen los siguientes cables: x1 USB tipo C a USB tipo C, x1 mini HDMI a HDMI y x1 USB tipo C a USB tipo A.

Como puedes ver, es un monitor que no está nada mal, y ahora que se puede conseguir por menos del precio de venta recomendado es un buen momento para comprarlo. Y si te preguntas si merece la pena, solo tienes que echar un vistazo a las reseñas. Por ejemplo, en Amazon las reseñas son mayormente positivas (más de 5.400 valoraciones) y tiene una puntuación de 4,5 sobre 5.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.