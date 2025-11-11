El español Carlos Alcaraz, decidido a cerrar la temporada como número uno del mundo, se medirá este martes al estadounidense Taylor Fritz en el primer turno de las Finales ATP de Turín.

Será el quinto enfrentamiento del año entre ambos y el séptimo en total, con un balance claramente favorable al murciano, que domina el cara a cara por 5-1. En el segundo turno, no antes de las 20:30, se enfrentarán el italiano Lorenzo Musetti y el australiano Álex de Miñaur, quienes cayeron en sus estrenos ante Fritz y Alcaraz, respectivamente.

Esta jornada marcará la primera fecha del torneo en la que se disputen partidos del mismo grupo, después de que en los días previos se alternaran enfrentamientos entre distintas zonas del cuadro.

¿A qué hora juega Alcaraz el partido contra Fritz?

El partido entre Carlos Alcaraz y Taylor Fritz está programado para este martes 11 de noviembre, en el horario de día. La jornada comienza a las 11.30, con el partido de dobles entre Marcel Granollers-Horacio Zeballos y Andrea Vavassori y Simone Bolelli, por lo que el partido de Alcaraz empezará no antes de las 14.00 horas.

¿Dónde ver el partido en televisión?

Puedes seguir el partido en directo desde el directo de La Razón. También podrás seguir el partido en televisión por Movistar Plus+ en el canal 7 y 64, la plataforma que tiene los derechos de las ATP Finals.

Alcaraz - Fritz, partido de las ATP Finals 2025, en directo: horario y dónde ver en televisión