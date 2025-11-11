ATP
Alcaraz - Fritz, partido de las ATP Finals 2025, en directo: horario y dónde ver en televisión
Alcaraz juega hoy su segundo partido de la fase de grupos de las ATP Finals de Turín.
El español Carlos Alcaraz, decidido a cerrar la temporada como número uno del mundo, se medirá este martes al estadounidense Taylor Fritz en el primer turno de las Finales ATP de Turín.
Será el quinto enfrentamiento del año entre ambos y el séptimo en total, con un balance claramente favorable al murciano, que domina el cara a cara por 5-1. En el segundo turno, no antes de las 20:30, se enfrentarán el italiano Lorenzo Musetti y el australiano Álex de Miñaur, quienes cayeron en sus estrenos ante Fritz y Alcaraz, respectivamente.
Esta jornada marcará la primera fecha del torneo en la que se disputen partidos del mismo grupo, después de que en los días previos se alternaran enfrentamientos entre distintas zonas del cuadro.
¿A qué hora juega Alcaraz el partido contra Fritz?
El partido entre Carlos Alcaraz y Taylor Fritz está programado para este martes 11 de noviembre, en el horario de día. La jornada comienza a las 11.30, con el partido de dobles entre Marcel Granollers-Horacio Zeballos y Andrea Vavassori y Simone Bolelli, por lo que el partido de Alcaraz empezará no antes de las 14.00 horas.
¿Dónde ver el partido en televisión?
Puedes seguir el partido en directo desde el directo de La Razón. También podrás seguir el partido en televisión por Movistar Plus+ en el canal 7 y 64, la plataforma que tiene los derechos de las ATP Finals.
Alcaraz - Fritz, partido de las ATP Finals 2025, en directo: horario y dónde ver en televisión
Así son los grupos de las ATP Finals 2025
Grupo Jimmy Connors
- Carlos Alcaraz
- Novak Djokovic
- Taylor Fritz
- Alex de Miñaur
Grupo Bjorn Borg
- Jannik Sinner
- Alexander Zverev
- Ben Shelton
- Auger Aliassime/Musetti
¿Cuántos días durará las ATP Finals?
Del domingo 9 al domingo 16 de noviembre de 2025, la ciudad italiana de Turín volverá a ser el epicentro del tenis mundial con la celebración de las ATP Finals, el torneo que reúne a los ocho mejores jugadores del año.
Durante una intensa semana de competencia, las estrellas del circuito buscarán cerrar la temporada con el prestigioso título de “Maestro”, en un formato único de fase de grupos y eliminación directa que garantiza espectáculo y emoción en cada partido.
ATP Finals, el antiguo Torneo de Maestro del tenis
Es considerado uno de los torneos más importantes del año y sólo los ocho primeros del ranking de la ATP participan.
¿Cómo es el formato?
- Se divide en dos grupos de cuatro jugadores.
- Cada jugador disputa tres partidos en la fase de grupos.
- Los dos mejores de cada grupo avanzan a semifinales, y los ganadores juegan la final.
- A diferencia de otros torneos, incluso si pierdes un partido puedes seguir avanzando, dependiendo de los resultados del grupo.
✕
Accede a tu cuenta para comentar