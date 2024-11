Xiaomi me ha motivado a hacer ejercicio con esta pulsera de actividad baratísima por el Black Friday

Soy de las que siempre ponen como propósito de Año Nuevo hacer más ejercicio, pero la motivación no suele durar más allá de enero. Sin embargo, cuando vi la Xiaomi Mi Smart Band 8 a un precio tan bajo en este Black Friday, pensé: “¿Por qué no intentarlo?”. No esperaba que esta pequeña pulsera se convirtiera en mi nueva aliada para moverme más y, además, me diera ideas de regalo para amigos y familiares.

Por solo 24,90 euros, esta pulsera no solo te ayuda a mantenerte activa, sino que también hace que monitorear tu salud sea más sencillo que nunca. La oferta llegó en el mejor momento: antes de las cenas navideñas y los atracones. Si estás buscando algo que te motive o un regalo funcional y económico, esta pulsera es el acierto asegurado.

Xiaomi Mi Smart Band 8: más que una pulsera, un cambio de mentalidad

Lo que más me sorprendió de la Xiaomi Mi Smart Band 8 es lo fácil que es de usar. Solo necesitas descargar la app Mi Fit, sincronizarla con tu móvil y listo. La pulsera registra tus pasos, calorías quemadas y hasta tu ritmo cardíaco en tiempo real. Cada vez que miro la pantalla y veo mis progresos, me siento motivado a caminar un poco más o a subir las escaleras en lugar de usar el ascensor.

Además, cuenta con más de 150 modos deportivos para que, sea cual sea tu actividad favorita (o la que estés intentando probar), la pulsera registre todo con precisión. Yo he empezado con caminatas, pero estoy segura de que la usaré incluso en la piscina, ya que es resistente al agua hasta 50 metros.

No es solo para hacer ejercicio. Esta pulsera también me ayuda a monitorear cosas como mi sueño y los niveles de oxígeno en sangre (SpO2), algo que nunca pensé que necesitaría pero que ahora me encanta revisar. Su diseño es tan ligero que ni siquiera noto que la llevo puesta, y la pantalla AMOLED hace que todo se vea nítido y claro, incluso bajo la luz del sol.

Además, tiene un diseño discreto y moderno, perfecto para usarlo durante todo el día. Ahora incluso pienso en regalarla, porque ¿quién no querría un dispositivo tan práctico y elegante? Por menos de 25 euros, esta pulsera no solo es un regalo para ti mismo, sino también para tus seres queridos. Con una autonomía de 16 días, puedes olvidarte de cargarla constantemente. En resumen, te ofrece un paquete completo de funcionalidades que en otros dispositivos costarían el doble o el triple.

