Unas 100.000 personas acudieron a las playas de Valencia para celebrar la noche de San Juan

Cerca de 100.000 personas acudieron la pasada noche a las playas de València para celebrar la llegada del solsticio de verano, en la noche de San Juan, en la que muchos se reunirán en torno a hogueras prendidas en hoyos hechos en la arena y saltarán las olas, como marca la tradición.

No obstante, las playas del sur de València y las de Cullera y Sueca no tuvieron, después de que Demarcación de Costas notificó a estos ayuntamientos que no autorizaron las hogueras en estos municipios por su catalogación de acuerdo al Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel), por su proximidad a parajes de gran valor ecológico, y los consistorios hayan decidido acatar la notificación por seguridad.

En su caso, el Ayuntamiento de València prohibió realizar fuego en playas del Parque Natural de La Albufera, entre Pinedo y el Perellonet, y el uso de bombonas de gas o líquidos inflamables, así como el lanzamiento de cohetes o cualquier artefacto que contenga fuego.

Por su parte, en la ciudad de Alicante, inmersa en su semana de Hogueras, los alicantinos salieron de sus 'barracas' -las carpas en las que se juntan para disfrutar de su semana grande- camino a la playa del Postiguet, donde los agentes de Policía Local a su acotaron acceso, con vigilancia de unos trescientos efectivos además de drones y quads.

El Ayuntamiento ya anunció el jueves que no se podría acceder a ninguna de las cinco playas de la ciudad con maderas, envases de vidrio o elementos metálicos, y que se evitarían todo tipo de botellones.

Asimismo, en otras poblaciones como Elche, Orihuela y también Pilar de la Horadada se vetó que se puedan realizar hogueras durante la noche, aunque sí se pudo acceder sin realizar fuegos, con tal de preservar el medio ambiente y la zona costera de estos municipios.