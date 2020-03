Puig: “Necesitamos ya los test rápidos para garantizar una correcta atención”

Los llamados test rápidos “son necesarios para garantizar que todo el mundo recibe la mejor atención terapéutica y para acabar con la angustia de muchas personas”. Así lo ha señalado esta mañana el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, tras mantener una reunión con los agentes sociales de la Comunitat. Puig anunció el pasado martes que ya habían llegado 6.000 test rápidos y que se iban a distribuir, siendo prioritario el personal sanitario.

Pero hoy jueves, los test no han llegado y no se han repartido. Además, el presidente ha rectificado y ha explicado que esas 6.000 pruebas son convencionales, no rápidas. En referencia a los test inmediatos, ha explicado que la Generalitat se está asegurando de que los test que se van a adquirir funcionan, puesto que ha habido otras partes de España a las que han llegado pruebas defectuosas.

“En cuanto consigamos esa garantía de que funcionan, se comprarán”, ha apuntado Puig, quien cree que incluso podrían llegar la semana próxima.

Según ha detallado, la próxima semana se espera la llegada a la Comunitat de un avión con material sanitario cuyo contenido será “compartido” con otras regiones, y este fin de semana llegará un nuevo cargamento aéreo que “aterrizará en València si todo va bien” con material “exclusivamente” para la Comunitat.

Dicho material, ha señalado, no puede aún detallarse, puesto que hasta que no llegue el cargamento no se puede comprobar qué parte del pedido ha podido ser atendida. “Tú pides, pero luego la empresa china consigue lo que consigue”. En este sentido, ha asegurado que, llegado el momento, la Generalitat detallará de forma transparente qué material se ha comprado y a qué precio.

Ha recordado que estamos en un momento en el que existe poca oferta y mucha demanda, por lo que los precios son muy altos.

En cuanto a los respiradores, el presidente ha señalado que la Comunitat “tendrá garantizado” el suficiente número de respiradores “en el peor de los momentos”, bien sea mediante la compra a terceros países como China, Alemania o Finlandia, bien mediante su fabricación en industrias regionales reconvertidas.

Ha insistido en que “tratamos de conseguir todo el material sanitario que la Comunitat necesita por tierra, mar y aire, con todas las posibilidades que tenemos” y ha subrayado que no tiene constancia de que el Gobierno central haya bloqueado o retrasado ninguna compra.

“En cualquier caso, la salud está por encima de cualquier otra consideración”, ha apostillado."Los problemas de suministro no sólo atañen a España, sino a todo el mundo. Todos intentamos comprar donde hay, que es básicamente en China, y tenemos pedidos confirmados -de respiradores- que esperemos que lleguen la semana que viene", ha expuesto.

Por otra parte, el president se ha referido a “otras iniciativas de carácter local” para producir respiradores mediante la reconversión parcial de algunas industrias tecnológicas con sede en la Comunitat.

Preguntado por si la Comunitat está en disposición de ceder respiradores a otras regiones, Puig ha subrayado el carácter solidario de la comunidad valenciana, si bien ha insistido en la necesidad de “garantizar” los suficientes y ha añadido que “ojalá” sea posible después atender a otras regiones.

Asimismo, ha confirmado que todos los respiradores y las camas de UCI ubicadas en centros sanitarios privados “están participando en este combate común” y que la Generalitat trabaja en habilitar 1.200 nuevas camas, que estarán disponibles en las próximas semanas.