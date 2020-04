Servytronix da una segunda vida útil a respiradores averiados

La empresa Servytronix, dedicada al mantenimiento, reparación, verificación y calibración de equipos médicos, está dando una “segunda vida útil” a respiradores antiguos, en desuso o averiados.

"Lo que intentamos es rescatarlos, repararlos en la medida de lo posible y ponerlos donde más se necesitan", han informado a EFE fuentes de esta empresa con sede central en Xirivella (Valencia), que han precisado que estos trabajos de reparación los realizan de "forma totalmente altruista".

Según las fuentes, hace pocos días recibieron una llamada de un doctor y les dijo que con un respirador salvaba dos vidas y tras ese llamamiento consideraron que su ayuda era "algo imprescindible".

Aunque empezaron reparando respiradores de clientes, ahora solicitan a personas, entidades o empresas que tengan respiradores en desuso o averiados que se lo comuniquen para ir a recogerlos y que así, puedan ser "reparados en la medida de lo posible y ponerlos a disposición de quienes lo necesiten".

La empresa acepta respiradores de cualquier marco o modelo para poder darles "una segunda vida útil, tan importante estos días" y señala que les llegan tanto de transporte sanitario como de hospitales o clínicas.

"No somos una empresa que nos caractericemos por el oportunismo por esta situación, nuestra visión es totalmente diferente", han explicado las fuentes, que han añadido que no son una empresa de venta al cien por cien: "algo distribuimos y al ver que no llegaban tomamos esa decisión".

Servytronix, que ha cedido respiradores que tenían en la empresa al Ministerio de Sanidad, tiene delegaciones en España y Portugal y su cede central está en Valencia, a donde se puede llamar o enviar un correo electrónico para ceder respiradores.