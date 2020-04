Barceló pide “responsabilidad” en la retirada de mascarillas en las farmacias

La semana pasada se produjero colas en las farmacias el día que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, anunció que se iban a repartir de forma gratuita en dichos establecimientos a las personas mayores de 65 años y colectivos dependientes. El temor de que el próximo lunes, día en el que realmente la medida entra en vigor, se vuelvan a producir las mismas escenas, ha hecho que hoy la consellera de Sanidad, Ana Barceló, haga un llamamiento a la “responsabilidad” a la hora de acudir a por dichos elementos de protección.

La consellera ha pedido que acudan de forma escalonada ."No se trata de retirarlas el mismo lunes", ha advertido, y ha señalado que si estas personas de riesgo están en casa no necesitan las mascarillas y que no es necesario que vayan personalmente a por ellas ya que pueden hacerlo sus familiares con su tarjeta SIP.

Barceló ha hecho un llamamiento a “la responsabilidad que hemos demostrado la sociedad valenciana durante todo este tiempo en el confinamiento” y ha pedido que sigamos “cuidando de nuestros mayores y de las personas que no deben salir de sus hogares”. Del mismo modo, ha insistido en que se acuda a por las mascarillas de forma “escalonada”, cuando se necesiten, para no saturar el servicio farmacéutico ni provocar aglomeraciones innecesarias.