La Policía no cierra los parques en Valencia pero advierte de multas a los padres que no cumplan

Los parques y jardines de la ciudad de Valencia siguen estando hoy abiertos, pese a que en el día de ayer se pudieorn ver a grupos de padres y niños saltándose las normas básicas, formando grupos o incluso, jugando a fútbol.

Por ello, la Policía Local de Valencia ha advertido de que hoy pondrá multas a los infractores.

El concejal de Seguridad Ciudadana de Valencia, Aarón Cano, advirtió ayer de que hoy se impondrán sanciones a los padres que, durante el paseo de una hora con sus hijos, no respeten medidas como el distanciamiento entre personas, después de que durante la mañana de hoy -por ayer- en los parques valencianos se hayan visto escenas de juegos en grupo y reuniones sociales prohibidas por el estado de alarma.

“En el primer día de apertura del confinamiento para los niños y niñas, las imágenes que nos hemos encontrado, que hemos visto, son las esperadas. Hoy -por ayer- es un día en el que no se iba a aplicar ninguna sanción, en el que se explica a la gente los motivos por los que uno puede ser sancionado”, declaró Cano a este respecto, pero también advirtió que ante la posibilidad de que hoy no se haya respetado esta normativa en los jardines de la ciudad "se procederá a las sanciones. La pedagogía termina a las nueve de la noche (de ayer), mañana pasaremos a la sanción. Y, si en los próximos días viéramos que la situación en los parques y jardines de la ciudad de Valencia no es la conveniente para el estado en el que nos encontramos, estudiaríamos la posibilidad de cerrarlos”.