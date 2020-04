El PP culpa a Ribó de las aglomeraciones en los parques

El PP del Ayuntamiento de Valencia Popular ha hecho balance del primer de la salida de los niños a la calle y considera que “ha faltado coordinación , seguridad, protocolos y haber dotado de mascarillas a todos los ciudadanos como se está haciendo en muchas ciudades. Las imágenes de los parques de Valencia, sin cumplir las medidas previstas por Sanidad, vuelven a demostrar la continua improvisación del Gobierno de Ribó y el PSOE en esta crisis de la Covid-19”.

La decisión de abrir los parques, ha reiterado Catalá, “ayer pudimos comprobar que el Ayuntamiento no había tomado medidas preventivas como incrementar la presencia policial para proteger a las personas que fueron con sus hijos a pasear. Tampoco se han tomado medidas de desinfección de todas ellas y mayor coordinación”.

Ha asegurado que “desde el Grupo Popular apoyamos la decisión de que los niños puedan disfrutar de los jardines, pero no como sucedió ayer que se hizo con falta de información y sin un control en estas zonas”.

Para Catalá, “la prueba de la improvisación con que ayer actuó el gobierno municipal es que a lo largo de la mañana iban colocando carteles informativos cuando los jardines estaban repletos de gente”.

Sobre las justificaciones dadas por parte de la concejal de Protección Ciudadana, ha señalado que “nos parecen muy poco serías y denotan su escasa responsabilidad”. Catalá ha reclamado que se prevea un operativo especial de la Policía Local, en coordinación con Policía Nacional, para vigilar el cumplimiento de las normas conforme vayan llegando las nuevas fases del estado de alarma.

Para la portavoz del PP, “la salud de los ciudadanos debe ser una prioridad en esta crisis, y el Gobierno de Ribó ha vuelto a demostrar que no está a la altura de cumplir con sus responsabilidades. El Gobierno de Ribó no puede bajar los brazos y seguir improvisando”.

“Nos preocupa esta manera de improvisar, porque siguen también sin preparar la reapertura de comercios y hostelería. Y lo vivido ayer en muchos parques de la ciudad, es una muestra de que el gobierno municipal no está reaccionando a tiempo y no se está anticipando a los problemas que van a surgir conforme empiece a levantarse parcialmente el estado de alarma,” ha asegurado Catalá.

Pero no solo eso, “somos de las pocas ciudades que su alcalde no ha previsto un reparto de mascarillas y otros medios de autoprotección a sus ciudadanos, cuando otros ayuntamientos con menor capacidad la han hecho”. Además, lleva semanas la Policía Local reclamando test para agentes, ya que se han dado contagios entre miembros de la plantilla, y seguimos siendo de los pocos ayuntamientos que no lo hace.

Por último, los populares han afirmado que “vamos a ser una de las pocas ciudades de España que subirán los impuestos este año 2020 afectando a comercios, autónomos y hosteleros fundamentalmente. Justo el año en que más necesarias son las bajadas y bonificación de impuestos y tasas, para que aquellos que tienen cerrados sus negocios puedan mitigar los efectos de esta grave crisis”.