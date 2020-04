Valencia se replantea cerrar los jardines tras la avalancha de gente

“Responsabilidad. Abrimos los jardines para pasear por entornos agradables no para jugar a fútbol. Pensad en qué piensan cuando ven esto los restaurantes y comercios cerrados con el enorme esfuerzo económico que están haciendo. Advertencia: lo que no funcione se dará marcha atrás”. Así ha demostrado hoy su decepción la vicealcaldesa de Valencia, Sandra Gómez, después de haber visto en las redes sociales imágenes y vídeos de una avalancha de familias con niños sin respetar las normas de distanciamiento impuestas durante el estado de alarma.

Por su parte, el concejal de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Valencia, Aarón Cano, ha señalado que “las imágenes que hemos visto no son las esperadas. Hoy no se iba a aplicar ninguna sanción, pero la pedagogía acaba hoy a las nueve la noche. Mañana se procederá a las sanciones. Además, si viéramos que en los próximos días la situación no es la que debe ser teniendo en cuenta el estado de alarma en el que estamos, estudiaríamos la posibilidad de cerrar los parques y jardines de la ciudad”.

Ya por la tarde se pronunció el alcalde del Cap i Casal, Joan Ribó, a través de las redes sociales para asegurar que le “preocupan algunas imágenes de personas incumpliendo la distancia de seguridad en plazas, calles y parques”, para, a continuación, apelar a la “responsabilidad” de la ciudadanía porque “de todos depende que frenemos la #Covid19”."Hasta ahora hemos cumplido con nuestro deber de ciudadanía; continuemos por este camino".

Ribó ve “comprensible” que tras muchas semanas de confinamiento la familias “quieran salir a la calle” pero “lo primero que debe tenerse en cuenta es que precisamente la salud de esos niños y de sus mayores depende de cumplir con las normas de seguridad”.

El Ayuntamiento evaluará el grado de cumplimiento o incumplimiento, en qué zonas y franjas horarias para trasladar la información a las autoridades competentes “para que lo tengan en cuenta y puedan tomar las decisiones oportunas”.”En general, y hasta el momento, en València ha habido un grado de cumplimiento aceptable en muchos barrios, pero también ha habido incumplimientos en algunas plazas y en algún tramo del río concreto", aseguró.

El gobierno anunció para hoy que los menores pudieran dar paseos



Tanto en València como en todas las ciudades de España nos preocupan algunas imágenes de personas incumpliendo la distancia de seguridad en plazas, calles y parques.



Debemos apelar a la responsabilidad. Abro hilo — Joan Ribó (@joanribo) April 26, 2020

Avisos del helicóptero de la Policía

Patinetes, bicicletas, balones y carritos de bebé han vuelto este domingo a los parques y jardines de la Comunitat Valenciana, cuando los niños menores de 14 años han podido salir a la calle, junto a un adulto, por primera vez desde la declaración del estado de alarma, el pasado 14 de marzo.

En grandes avenidas de la ciudad de València, como las cercanas a las zonas verdes del antiguo cauce del río Turia, podían verse, desde las nueve de la mañana, decenas de padres paseando con los menores cogidos de la mano o cerca de ellos, subidos en bicicletas o triciclos.

Un helicóptero sobrevolaba los jardines y por su megafonía emitía repetidamente el siguiente mensaje: “Les habla la Policía: deben respetar la distancia de seguridad y los horarios establecidos”.

Los paseos marítimos y playas de València también se han llenado hoy de padres o madres con niños, que caminaban por las zonas ajardinadas y correteaban por la misma arena, pero sin bañarse en el agua, sin entrar en los espacios recreativos infantiles y guardando una prudente distancia con el resto de viandantes.

Para mantener las normas a rajatabla, la Policía también ha sobrevolado la primera línea de playa y emitido mensajes de megafonía, la Guardia Civil ha establecido controles en el mar y la Policía Local ha realizado controles para comprobar si los padres se encontraban a menos de un kilómetro de su domicilio.

En una mañana en la que ha lucido el sol y se han registrado temperaturas agradables, la mayoría de progenitores y menores llevaban en su paseo mascarilla y, una minoría, guantes.

Lo primero que ha hecho al salir de casa Darío, de 7 años, es ir corriendo a ver a su abuela, María José, de 73, a la que solo ha podido saludar desde la calle mientras la mujer le mandaba, emocionada, besos desde el balcón de la casa donde lleva confinada sola 44 días.

Hugo, de 9 años y vecino de Ruzafa, ha ido al parque del cauce del río todo lo rápido que le ha dejado su patinete, al que perseguía, como podía, su acalorado padre con otro patín.Ya en el parque, a pocas calles de su casa, se ha cruzado con varios amigos del barrio, a los que se ha “alegrado mucho” de ver, pero también se ha sentido “fastidiado” por “no poder jugar con ellos como antes”.

Mireia, que ha salido a pasear con sus hijos de Marc y Aitana, que han cumplido estrictamente el encierro hasta hoy, se ha sorprendido de la “cantidad de gente” con la que se ha cruzado: “Imaginaba que iba a haber muchos niños en las calles y en los parques pero no tanta”.

A las 10.00 horas, la Policía Local de València recordaba en Twitter que el jardín del viejo cauce del río Turia y resto de parques municipales ya estaban abiertos al público, aunque advertía de que los niños podían salir a pasear solo una hora de 09.00 a 21.00 horas “a un kilómetro de distancia” y “acompañados de un adulto”, y que no está permitido el acceso y uso de los “espacios recreativos infantiles”.

La Conselleria de Sanidad también se ha referido a primera hora a la posibilidad, a partir de hoy, para los niños “menores de 14 años” de “dar un paseo diario”, pero “manteniendo las medidas de distancia e higiene” establecidas, y ha remitido a una guía que explica estas normas publicada en su página web.