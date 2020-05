El PP dice que ayer solo abrió un hotel de los 48 principales de la ciudad

La concejal del Grupo Popular, Paula Llobet, ha lamentado que tan sólo haya abierto uno de los principales establecimientos hoteleros de la ciudad en el inicio de la fase 1 de la desescalada.

Los hoteles de Valencia, ha destacado “para abrir sus puertas necesitaban ayudas y seguridad jurídica por parte de las administraciones públicas, además de un convencimiento y un apoyo sin fisuras a la actividad turística como unos de los soportes estratégicos de la economía española”.

Sin embargo, ha apuntado Llobet, “la fase 1 ha comenzado en Valencia con declaraciones desde el Gobierno central, por parte de los ministros de Transportes y Consumo, poniendo en entredicho el turismo como motor de nuestra economía y generador de empleo”.

La concejala popular ha insistido de nuevo en advertir que “el Ayuntamiento de Valencia no tiene ningún plan B para nuestro sector turístico”.

De esta manera, ha recordado que “ninguna de las medidas puestas en marcha por el Ayuntamiento está dirigida a este importante sector de la economía de la ciudad que ya ha perdido dos campañas fundamentales, Fallas y Semana Santa, y que afronta la de verano con mucha incertidumbre”.

Llobet ha pedido ya “un plan de choque con medidas para recuperar el mercado, incentivar el mantenimiento del empleo y digitalizar el sector. También promover paquetes de ayudas para incentivar sistemas de seguridad que potencien la confianza del consumidor y poder atraer turistas nacionales e internacionales a nuestra ciudad”.

“Los hoteles de Valencia no han abierto por los límites actuales a la movilidad, la incertidumbre ante las condiciones de seguridad y sanitarias exigidas y las nuevas condiciones de los ERTE que exigen pasar si abren a situación de ERTE parcial, donde las empresas asumen los costes salariales de toda la plantilla y no solo de los trabajadores que vayan saliendo de los ERTE. Con estas condiciones están abocados a tener pérdidas y por ello no han abierto”.

Llobet denuncia la inacción del Gobierno del Rialto ante el trato discriminatorio del Sánchez que no cumplirá en Valencia con el compromiso anunciado de prolongar los ERTES en el sector más allá de junio pero si lo hará en Canarias. “Ante está situación, nuestro Alcalde de nuevo sigue desaparecido”.

Asimismo, ha reiterado también la importancia que tiene para el sector que se hagan campañas de promoción de la ciudad “recuperar la confianza en Valencia como destino turístico como destino seguro y acogedor”.

Por ello, Llobet ha reclamado al Gobierno municipal que “aumente el presupuesto destinado a la promoción de Valencia como destino turístico y que se inste al Gobierno central a realizar campañas específicas para recuperar la marca España tan deteriorada por esta crisis”.

Volver a aparcar

Otra de las medidas planteadas por la concejal del PP y que no tienen coste “es permitir a partir de esta fase 1 aparcar de forma temporal por las noches en los carriles bus de la ciudad de las zonas de ocio y restauración. Ahora, se va a optar por el transporte privado sobre el público y para facilitar la llegada de clientes a los restaurantes, cafeterías y bares de la ciudad esta medida sería un alivió para todo el sector cuando es una de sus reclamaciones desde que el Gobierno Ribó lo prohibió”.