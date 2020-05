La Comunitat Valenciana registró este sábado temperaturas superiores a los 30 grados en muchas localidades. El verano se acerca y las ganas de sol y playa aumentan, más si cabe cuando llevamos más de dos meses de confinamiento.

El Gobierno no tiene previsto abrir las playas al uso habitual hasta la fase 3 (según las previsiones, la Comunitat podría pasar a este estadio el 15 de junio), pero ya son muchos los municipios que se preparan para la “rentrée” y estudian cómo permitir a vecinos y turistas disfrutar de la arena sin que ello ponga en riesgo su salud y la de todos.

Valencia, tercera gran capital de España, aún no tiene un plan sobre cómo llevar a cabo el regreso a la playa, y ello pese a que la Generalitat Valenciana ha pedido al Ministerio que los valencianos podamos disfrutar de ellas un poco antes que el resto, es decir, ya en la fase 2.

La última vez que el Ayuntamiento se pronunció sobre el uso de su costa fue el pasado 6 de mayo (aún estando en la fase cero de la desescalada), cuando informó de que se había habilitado carriles de acceso al mar para la práctica del deporte.

No obstante, estas indicaciones resultan insuficientes dadas las circunstancias. Así lo entienden desde el grupo municipal popular en el consistorio capitalino. Al respecto, la concejala Julia Climent pedirá al Ayuntamiento que articule ya un plan de medidas para cuando se puedan reabrir las playas del litoral de Valencia como ya están haciendo otros municipios turísticos. Algunas que ya están implementando muchos municipios es desde crear parcelas para el uso de las playas hasta activar un sistema de reservas a través de internet con cita previa para poder utilizar las playas.

“De momento, desde el Gobierno de Joan Ribó y PSPV-PSOE, no se ha anunciado ninguna medida en este sentido y esperamos que se esté ya trabajando, pues parece inminente que se puedan reabrir playas en toda España para impulsar la llegada de turistas. No debe seguir con la improvisación, que ya es habitual del Gobierno municipal”. Por ello, los populares han solicitado, a través de las delegaciones implicadas en la gestión de las playas, que el Ayuntamiento "actúe con la máxima coordinación y la previsión necesaria, a fin de garantizar que en la presente temporada estival no se vuelvan a producir el cierre de las playas de Valencia, como ocurrió el pasado verano”.

Asimismo, en la moción del PP también se propone instar a la Generalitat Valenciana a evitar la instalación de cloradoras, como medida de desinfección de las aguas, debido a los efectos negativos que esta medida pudiera acarrea contra el Medio Ambiente.

Climent recuerda que el año pasado “asistimos, a lo largo de todo el periodo estival, a un hecho lamentable en nuestra ciudad, hasta en cuatro ocasiones se cerraron al público las playas del término municipal de Valencia debido a la contaminación de las aguas por bacterias fecales E.coli”. Los cierres de las playas “tuvieron una incidencia muy negativa en los profesionales de la hostelería y el turismo, un sector que ya arrastraba las perdidas ocasionados por los temporales previos al verano pasado, y con el cierre de sus establecimientos por la crisis sanitaria, necesita, más que nunca, que las playas estén limpias y preparadas para el disfrute de los bañistas y para la recuperación de la economía. En estos momentos atravesamos una situación excepcional y complicada, el sector turístico y la población en general afronta la próxima temporada estival con gran incertidumbre, por lo que consideramos que es momento de incrementar esfuerzos para conseguir que las playas de Valencia estén en perfecto estado”.

Mientras tanto, el Ayuntamiento ha empezado los trabajos de reparación de las playas afectadas por el temporal “Gloria” del pasado mes de enero. En concreto, se trabaja en la reparación de los elementos de playa como son duchas y lavapiés con sus conducciones, y demás elementos como arquetas o las válvulas que fueron seriamente dañados por el pasado temporal.