La Comunitat Valenciana ha anunciado la prohibición de bañarse en pozas y ríos al no poder garantizar la seguridad sanitaria. Si un ayuntamiento no puede controlar el aforo y la distancia de seguridad en una zona de poco caudal, se verá obligado a cerrar esos espacios de baño.

A pesar de que el ministerio de Sanidad no ha elaborado una normativa específica sobre este asunto, ha desaconsejado el baño en “aguas continentales, como pozas, remansos y cauces de agua dulce con escaso caudal” para la temporada de 2020, destacando que no es aconsejable usar espacios con poco caudal por el peligro de contagio. Sin embargo, esta medida no afectará a otros ríos que desde el Consistorio ya han anunciado que abrirán con medidas de higiene y seguridad para garantizar el distanciamiento social.

Desde la Conselleria de Turismo de la Generalitat Valenciana han realizado un esfuerzo para diseñar una guía específica para las playas continentales y han informado que en aquellos espacios donde no se pueden efectuar las medidas de seguridad se prohibirá el baño. Por lo tanto, tanto en las zonas de baño en las que no se pueda garantizar la distancia de 2 metros o el control de aforo, como en aquellas en las que haya poco caudal, los ayuntamientos se verán en la obligación de cerrarlos en esta temporada.

No obstante, algunos ayuntamientos ven muy difícil controlar estos requisitos para que se cumplan en todo momento, como es el caso de María Teresa García, alcaldesa del municipio de Bugarra: «Yo no tengo medios materiales para controlar a cientos de personas en un pueblo con apenas 700 habitantes», asegura al diario local ‘Las Provincias’. Lo que está claro es que esta decisión conllevará a que decenas de pozas y ríos valencianos no puedan ser abiertos al público este verano.