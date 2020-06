Descartan patologías por drogas en el sospechoso del crimen de Marta Calvo

Un informe médico forense concluye que Jorge Ignacio P.J., el sospechoso del homicidio de Marta Calvo, no sufre psicopatologías significativas producidas por el consumo de droga, si bien añade que actualmente es imposible determinar si actuó, en noviembre de 2019, a causa de un consumo excesivo de cocaína que hoy es imposible determinar.

El sospechoso no padece alteraciones psicopatológicas significativas como consecuencia del consumo de drogas, señala la citada exploración médico forense, según han informado a EFE fuentes del caso. La exploración le fue realizada al acusado el pasado 21 de mayo, en prisión, por un facultativo del Instituto de Medicina Legal de València y a petición de su defensa.

Las mismas fuentes señalan que la defensa perseguía acreditar, mediante la prueba forense, que el acusado pudo actuar bajo el efecto de las drogas, bien porque hizo un consumo superior al que su mente podía gestionar en el momento de los hechos, el 7 de noviembre de 2019, o bien porque está afectado crónicamente por el consumo de cocaína.

Anteriormente la defensa ha aportado a la causa el historial médico del acusado, en el que figura un grave accidente de tráfico que le produjo, hace años, un traumatismo craneoencefálico.

El médico autor del informe que analiza el consumo de drogas ha encargado un análisis del cabello del sospechoso que todavía no ha producido resultados. Mediante esa prueba se trata de establecer si ha consumido cocaína y cuándo. Ahora bien, el forense, en este primer informe, y tras el examen del reo, señala que actualmente no puede determinar si su conducta, hace más de nueve meses, pudo estar afectada por las drogas. Lo que sí señala es que en la actualidad no sufre una alteración psicológica significativa producida por éstas.