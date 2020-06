Camps dice que fue el Vaticano quien decidió dar la señal a Canal 9

El expresidente de la Generalitat, Francisco Camps ha declarado esta mañana como testigo en la pieza del caso Gürtel que juzga los sobrecostes en la contratación de las pantallas y otros suministros para la visita del Papa a Valencia y cuya vista se celebra en la Audiencia Nacional, aunque el expresidente ha declarado por videoconferencia desde la Ciudad de la Justicia para evitar el desplazamiento a Madrid.

Preguntado por la decisión de que fuera Canal 9 quien se encargara de difundir la señal de la visita del Papa, Camps ha explicado que «la señal es del Vaticano, la Fundación del Quinto Encuentro no tiene capacidad de tomar las decisiones de a quién daba la señal. Es imposible que la Fundación tomara esa decisión, como tampoco yo podía decir qué tiene que hacer el Papa ni qué tiene que hacer el Rey».

Camps ha explicado que él era presidente de honor de la Fundación de la visita del Papa, y ha recalcado lo de «de honor» al tiempo que recriminaba a la fiscal el tono de sus pregunta en las que inducía la respuesta. El expresidente ha explicado que «ni asisto a la reunión de la fundación como presidente de honor, ni tuve retorno de las cosas que se pudieron hacer».

Del mismo modo, ha dicho que como presidente de la Generalitat era imposible saber el motivó por el cual, las pantallas de televisión fueron contratadas por RTVV: «el director general ha de dar cuenta al consejo de administración de RTVV y no a ningún alto cargo. Y en ese órgano hay gente de todas las tendencias políticas desde centro derecho a los comunistas de IU y de Podemos los habrá ahora. Allí es donde se da cuenta y la Sindicatura de Cuentas es la que supervisa».

Camps ha tenido diversos encontranazos con el abogado que defiende a Álvaro Pérez y le ha explicado que le llamó «amiguito del alma» porque la llamada «que una vez más usted ha vuelto a poner» se produjo en Nochebuena. Y le ha dicho que sus preguntas eran insidiosas y que muchas de ellas ya se las había formulado otras veces.

Camps ha dicho que se había enterado en esa sesion del juicio que fue Álvaro Pérez quien le llamó a él y no al revés y ha pedido al abagodo defensor de el “bigotes” que leyera las conversaciones teléfonicas hasta el final y no cortadas “como hicieorn la Ser y El País”, y ha explicado que en la conversación del día de Reyes, en la parte que no se escucha, la esposa de Camps le dice educadamente a Álvaro Pérez que le van a devolver los regalos.

Camps ha apuntadoó hacia Ricardo Costa para explicar muchas de las preguntas con las que el letrado de el Bigotes le lanzaba veladas acusaciones de estar ocultando una amistad mayor con su cliente. Así ha dicho que asistió a la boda de Álvaro Pérez porque Costa se lo pidió y que también se presentaron Costa y el Bigotes en la farmacia de su mujer para pedírse: “la verdad, no sé por qué tenían tanto interés”. También dijo que la llamada a Alvaro Pérez, de haberla hecho él, formaría parte de la lista de llamadas que le habría propuesto Ricardo Costa para dar ánimos a la gente que colaboraba con el partido, y que como secretario general del partido, quien tenía relacion con Pérez era Costa y no él. “Yono no fui de viaje con Álvaro Pérez ni a la vuelta de la esquina”.

En diversas ocasiones, tanto a la Fiscalía como a los abogados de RTVV y de la acusación que ejerce el PSPV, Camps ha explicado que la labor de un gobierno es muy compleja: “en los plenos del Consell nos hablabamos de usted y por el cargo que cada uno ocupaba. Ustedes creen que en una reunión del Consell puede llegar uno y decir, oye, cómo va lo del Papa. Es todo un poquito más serio”.

Camps ha explicado que fue a Roma al nombramiento como Cardenal de Cañizares, como presidente de la Comunidad Autónoma de la que era natural, y que lo hizo formando parte de la comitiva del Gobierno de España “que es una cosa muy seria y con un protocolo muy riguroso” por lo que ha reiterado que “es imposible que a ese viaje fuera Álvaro Pérez, ni a ese ni a ninguno”.

También ha negado que diera indicaciones al director de RTVV, Pedro García, para que aceptara todo lo que viniera de la Iglesia: “pero esa afirmación cae por su propio peso, y eso que yo soy católico. Cómo voy a decir yo eso. Y si lo dijo Pedro García, no es verdad”.

Camps ha lamentado que lleva once años de acusaciones, imputaciones y procesamientos diversos y que le “mantiene en pie” tanto la verdad como la forma en la que trabajó durante años por la Comunitat Valenciana.

Camps ha hecho estas declaraciones tras abandonar los juzgados de Valencia, desde donde ha intervenido por videoconferencia para evitar el desplazamiento a Madrid. “Llevo once años, me han intentado incriminar en ocho causas, de las que quedan vivas tres, no sé cuántas personas habrán sufrido esto... en el Supremo, Audiencia Nacional, juzgados de Mallorca o de Valencia. Imputaciones, procesamientos, testificales..., son muchos años, me mantiene en pie la verdad y la forma de haber trabajado esos años”, ha insistido el expresidente.

”Hace nueve años que dimití por los cuatro famosos trajes, y encima salí absuelto. Ahora no dimite nadie. No dimite Puig, porque parece que dio dinero a su hermano desde la Administración autonómica, ni Oltra, cuya expareja ha sido condenado por abusar de una menor. Yo dimití, y nadie se ha dignado siquiera a pedirme perdón. Dejé la presidencia por una insidia”, ha lamentado.

En referencia al hecho de que el ex director general de RTVV Pedro García admitiese haberse llevado una comisión por esas adjudicaciones, Camps ha admitido sentirse “profundamente decepcionado”. “Para mí es una decepción que cualquier persona se aproveche de su cargo en el grado que sea”, y se ha referido de nuevo a Ximo Puig y a Mónica Oltra.