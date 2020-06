Pérez (IVIE) a los políticos: “Pónganse de acuerdo, o lo pagaremos caro”

El director de investigación del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), Francisco Pérez, ha sido hoy tajante durante su comparecencia en la Comisión para la reconstrucción de Les Corts Valencianes. “Por favor, pónganse de acuerdo”, ha pedido Pérez a los grupos parlamentarios, es momento de que todos “rememos en la misma dirección” ya que, de lo contrario, las posibilidades de “pagarlo caro” son elevadas.

Pérez ha señalado que para abordar los desafíos tan complejos a los que nos enfrentamos, “necesitamos una democracia colaborativa”. Asimismo, ha apuntado que “aunque las respuestas de ahora son buenas para el corto plazo, no sirven como soluciones permanentes”.

Los recursos que vengan de la Unión Europea son importantes, ha dicho, pero hay que prepararse para ello, dado que la mayor parte de esas ayudas exigirán alineamiento con las prioridades europeas y en ocasiones condicionalidad.

Pérez, representante de la Comisión de expertos de la financiación nombrada por Les Corts, ha advertido de que no debemos esperar que la Unión Europea “nos lo pague todo” al afirmar que no se podrán adoptar iniciativas públicas de calado si no se está dispuesto a aportar recursos.

”Bienvenidos sean si los incentivos europeos nos sirven para remover resistencias internas, porque tenemos mucho miedo a cambiar nuestro status quo, que va más allá de la financiación autonómica”, ha alertado.

En respuesta a los diputados Ferran Martínez, de Unides Podem, Rubén Ibáñez, del PP, y José María Llanos, de Vox, sobre las previsiones económicas, las soluciones a medio y largo plazo y los errores, Pérez ha señalado que la caída del PIB se situará este año entre el 9 y el 10 % y “crucemos los dedos por que no sea más o se desequilibren otros elementos”.

En 2020 “no tiene sentido”, a su juicio, pensar en medidas fiscales para recuperar el equilibrio presupuestario porque habrá un déficit importante pero cuando comience el crecimiento económico habrá que abordar el endeudamiento.

Sobre la infrafinanciación de la Comunitat, ha insistido en que se necesita “un remedio urgente” y no ha descartado que un parche como el fondo de nivelación -sobre el que ha preguntado el diputado de Compromís Fran Ferri- pueda servir de forma provisional mientras llega la reforma del modelo, que debe ir acompañada de la solución a la deuda histórica de 48.000 millones que tiene la región.

Se ha mostrado partidario de revisar los presupuestos de la Generalitat porque algunas prioridades del pasado ya no lo son ahora y no se podrá hacer “de todo” y con menos recursos, en respuesta a Carlos Gracia, de Ciudadanos.