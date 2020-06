Las “kellys” piden jubilación anticipada y ampliar el catálogo de enfermedades profesionales

Yolanda García, presidenta de l’Associació Las Kellys Benidorm ha comparecido esta mañana en Les Corts Valencianes para aportar su punto de vista en el seno de la Comisión de la Reconstrucción de la Comunitat Valenciana.

Ha reclamado que se actualicen el listado de enfermedades profesionales: “Mujeres de más de 60 años en una actividad penosa”, y ha pedido que se dé la jubilación anticipada sin coeficientes reductores.

García ha denunciado un cúmulo de irregularidades que van desde el cambio de razón social de las empresas que les emplean para que no pueden acumular antigüedad, hasta los despidos unos días antes del estado de alarma lo que les impidió acogerse a los beneficios del ERTE.

La presidenta de las Kellys ha señalado que existen muchos contratos en fraude de ley porque llevan entrando y saliendo de la misma mercantil durante diez años. Ha explicado que “un 67 por ciento de las camareras de piso acabamos con dolencias propias. No podemos seguir con 25 habitaciones cada seis horas” y ha añadido que “al empresario le sale más barato pagar sanciones que subsanarlas”.

Ha lamentado que “los sindicatos se han acomodado y al final pagamos el pato nosotros” y ha explicado que “a veces ni puedes ir al representante sindical de tu hotel porque nos han externalizado”.

Ha denunciado que la Inspección de Trabajo no tiene herramientas para hacer cumplir sus indicaciones: “te dicen que has de bajar la carga de trabajo y pasan cuatro meses, y aquí no cambia nada” y ha añadido que “si las trabajadoras no podemos subsistir dos meses sin trabajar algo pasa, ese turismo laboralmente no es sostenible, hay una burbuja turística”.

García, que se ha llegado a emocionar en algún momento de su intervención, ha señalado que “nuestro trabajo no debería externalizarse, porque un hotel puede tener o no spa o piscina, pero lo que vende son habitaciones limpias, un hotel sin habitaciones no es posible”, ha concluido.