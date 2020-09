Los “coordinadores covid” de los colegios valencianos no han recibido la formación prometida

La primera semana de curso escolar se ha cerrado ya con la confirmación de casos positivos en cinco centros de la Comunitat Valenciana. Sin embargo, los coordinadores covid, encargados de gestionar estas situaciones aún no han recibido la formación prometida por la Conselleria de Educación.

El sindicato ANPE denuncia este incumplimiento e insiste en que estas funciones deberían ser realizadas por un enfermero escolar y no por docentes.

Afirman que no se les ha comunicado la fecha de la formación y además, los colegios desconocen quienes son los responsables de los centros de salud de referencia de su zona para hacer consultas. «Las llamadas por posibles positivos, son atendidas y gestionadas por administrativos de los centros de salud, sin que haya un contacto telefónico directo con ningún facultativo».

ANPE está realizando un seguimiento del curso escolar recogiendo datos a través de una encuesta enviada a todos los centros educativos de la Comunitat Valenciana y de un formulario de denuncia de incumplimientos de la Administración a disposición de todos los docentes de nuestra comunidad, en su página web.

En cuanto a la dotación de más profesorado, las cifras a los que no se les ha concedido los recursos personales solicitados es del 18,4 por ciento. «Eso implica que uno de cada cinco centros no ha podido desarrollar la organización que consideraba adecuada y, por otra parte, son muchos los centros que no han solicitado dotaciones de personal excepcionales, ya que no contaban con los espacios necesarios para poder realizar más desdobles».

Aseguran además que existen numerosos retrasos en las sustituciones para cubrir las bajas y que se producen errores en las adjudicaciones que obligan a anular y volver a realizar el procedimiento.

Grupos vulnerables

El sindicato denuncia que la Conselleria ha tenido poca consideración con los docentes pertenecientes a grupos vulnerables, asignándoles el mínimo nivel de riesgo a la gran mayoría, lo que ha hecho que tengan que acudir a sus puestos de trabajo en contacto, más que probable, con personas sintomáticas o asintomáticas. Sólo se han considerado vulnerables a 50 docentes de los más de 2.000 que lo solicitaron. ANPE compara esta cifra con Cataluña, donde se ha reconocido como vulnerables a más de 1.700 docentes.

Por otra parte, indican que casi el 24 por ciento de los centros han confirmado que no disponen de suficientes espacios para poder llevar a cabo las medidas organizativas para el mantenimiento del distanciamiento interpersonal.