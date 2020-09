La VIU y aulaPlaneta formarán en competencias digitales a los docentes para hacer frente al impacto del covid

La Universidad Internacional de Valencia -VIU en colaboración con aulaPlaneta, el Área de Educación del Grupo Planeta, ha diseñado la segunda edición del curso “Profes digitales: Innovación y Tecnología en el Aula”. Este curso está desarrollado para dotar a los docentes de primaria y secundaria de las habilidades y conocimientos necesarios para utilizar la tecnología como herramienta de innovación en las aulas, competencias fundamentales en tiempos de digitalización educativa y docencia online y que, tras el impacto del covid-19, se han convertido en esenciales para los docentes y la vuelta a las aulas.

El curso, que comenzará el 9 de noviembre, y al que los docentes podrán preinscribirse en la web https://www.universidadviu.es/curso-profes-digitales-innovacion-y-tecnologia-en-el-aula/ surge como consecuencia directa de los cambios que el avance tecnológico ha provocado en el ámbito educativo, donde la irrupción de la tecnología, sumada al periodo de confinamiento generado por el COVID-19, ha generado importantes retos, pero también enormes oportunidades. El éxito de convocatoria de la primera edición en la que se recibieron más de 500 solicitudes de inscripción para 90 plazas disponibles, demostró el interés que existe por parte de los docentes de adquirir y ampliar sus competencias digitales. Un interés que en esta segunda edición cobra especial relevancia debido al contexto actual. Por ello, en esta nueva edición se amplían a 130 las plazas para realizar el curso

La tecnología, clave para la innovación en las aulas

El programa, que nace del compromiso de la Universidad Internacional de Valencia – VIU y aulaPlaneta con los docentes, tiene un enfoque fundamentalmente práctico, y en él se trabajarán dos aspectos clave: la competencia digital docente y el trabajo en el aula con metodologías activas, centrando el foco en áreas temáticas como:

Conocer la influencia de la tecnología en los procesos de innovación educativa.



Desarrollar contenidos digitales para metodologías activas.



Organizar la información y los contenidos para recuperarlos ágilmente.



Gestionar la identidad digital y de las redes sociales y las normas de comportamiento.



Evaluar la veracidad y la calidad de la información y los contenidos que encontramos en internet.



Diseñar actividades para desarrollar la competencia digital en el alumnado.



Respetar los derechos de autor y la propiedad intelectual al usar contenidos de internet.



Proteger los dispositivos y los datos en internet y a los menores en su utilización.



El Director del Área de Educación de la Universidad Internacional de Valencia – VIU hace referencia a la importancia de formarse en estas competencias para desarrollar una propuesta educativa innovadora y eficaz en el aula y adaptarse a los nuevos hábitos de los jóvenes; "utilizar la tecnología en las aulas no implica que estemos innovando. La tecnología tendrá sentido cuando posibilite que nuestra práctica educativa mejore y nos permita realizar experiencias de aprendizaje que sin ella no podríamos».

El uso correcto de la tecnología, fundamental en el papel del docente

Durante la primera edición, 90 docentes pudieron disfrutar de este curso, habiendo mejorado sus competencias digitales y haberlas puesto en práctica durante la pandemia.

Respecto a la aplicación de lo aprendido en la práctica profesional, la profesora de primaria Valle García y alumna del curso, afirma que “ha sido muy, muy práctico. He utilizado varias de las aplicaciones aprendidas en él, he mejorado mis métodos de búsqueda en internet y la seguridad cuando me muevo por la red, he conocido infinidad de aplicaciones que puedo utilizar en mi trabajo y en mi vida personal y me ha proporcionado un material de consulta muy completo.”

Por su parte, Francisco Requejo, docente de aulaPlaneta señala que ha descubierto nuevas herramientas digitales, “muy eficaces tanto para organizar y planificar mi práctica docente, como para acercar el aprendizaje a mis alumnos y alumnas con aplicaciones novedosas y atractivas. Todo lo que he aprendido puedo aplicarlo en mi día a día tanto en la enseñanza presencial como en la telemática.”

Sobre si recomiendan realizar el curso a otros compañeros de profesión, ambos afirman que “es un curso muy completo, se tratan muchos temas interesantes, se aprende mucho y se trabaja mucho, pero el profesorado es muy comprensivo, se adapta a las circunstancias personales de cada uno, y, además, a través de las videoconferencias semanales o través del chat, mantienes un contacto directo con el profesorado que siempre está disponible a ayudarte.”

Al igual que en la primera edición, la segunda dispone de plazas limitadas y no tendrá coste para los alumnos matriculados, gracias a la dotación para becas de la Universidad Internacional de Valencia-VIU y aulaPlaneta. Con una duración de cinco meses (3 créditos ECTS), ofrece titulación propia y se realiza en modalidad 100% online.

Para preinscribirse en el curso los docentes tiene que acceder a la siguiente página web: https://www.universidadviu.es/curso-profes-digitales-innovacion-y-tecnologia-en-el-aula/