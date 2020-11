Estas son las medidas que propone el Gobierno valenciano para las Navidades de la covid

La Comunitat Valenciana ha elevado al Consejo Interterritorial del Ministerio de Sanidad las medidas que considera que deberían aplicarse en la región durante las fechas navideñas. Entre ellas se encuentra el mantenimiento del límite de seis personas para las reuniones sociales, y ampliarlo a un máximo de diez personas en el caso de los encuentros familiares.

En cuanto a la movilidad, la consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha señalado que la Comunitat es partidaria de una actuación coordinada con el resto de autonomías, y que tanto el cierre perimetral de la región como la reducción de las horas de toque de queda se flexibilizarán únicamente los días festivos, de manera que los valencianos que vivan en otras autonomías puedan venir a pasar esos días con sus familias.

En cuanto a los eventos, la Conselleria de Sanidad apuesta por no autorizar eventos navideños con niveles de alerta de 3 y 4. La recomendación sobre las cabalgatas de Reyes es que no se celebren. Únicamente se podrían celebrar cabalgatas estáticas, como un belén, con control del aforo, con un recorrido de entrada y salida para que no se produzca ninguna aglomeración.

En cuanto a las actividades culturales, deportivas, religiosas y de restauración, el Gobierno valenciano es partidario de mantener las mismas medidas que estén vigentes una semana antes del inicio de las fiestas navideñas, dependiendo de la evolución.

Eventos deportivos como la carrera de San Silvestre “no deben celebrarse si estamos en los niveles actuales de riesgo (4)”.

Todas estas medidas deberán ser aprobadas y consensuadas en el Consejo Interterritorial.