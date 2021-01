Compromís en la Diputación de Valencia pide que se cierren los centros comerciales y restaurantes

Compromís en la Diputación de Vaència ha registrado dos mociones para pedir la adopción de medidas más duras con las cuales hacer frente a la pandemia y para que el personal docente sea considerado prioritario en la segunda fase de vacunación contra la Covid-19.

El grupo de Compromís a la Diputació considera indispensable la necesidad de tomar medidas más restrictivas desde que los casos empezaron a despuntar en la Comunitat durante el mes de octubre y, sobre todo, a partir de los puentes y las fiestas del mes de diciembre, han informado fuentes del partido.

Compromís plantea la suspensión de la actividad de la hostelería, de los establecimientos turísticos, hoteleros y de ocio, los centros comerciales y establecimientos comerciales no esenciales de más de 800 metros cuadrados y limitar la actividad a espacios de igual o inferior tamaño.

Pide también suspender espectáculos y actividades sin programación estable que implican acumulación de personas en la entrada y a la salida, prohibición de las reuniones de no convivientes, exceptuando las curas y la crianza, y confinamiento nocturno a las 20:00 horas con las excepciones que marca la actual normativa.

Fondo de emergencia Covid

Conscientes de la gravedad de las restricciones, Compromís pide en el gobierno del Estado un fondo de emergencia Covid para paliar los efectos económicos del cierre en los sectores mencionados. “Sin salud no hay economía, pero no podemos dejar miles de personas sin ingresos de sus negocios, hace falta que el gobierno estatal actúe para no dejar nadie atrás”, ha explicado el portavoz de Compromís en la Diputación, Xavier Rius.

Compromís propone que estas ayudas estén vinculadas al mantenimiento de los puestos de trabajo, los derechos laborales y el mantenimiento del trabajo autónomo con una bonificación de cuotas a la Seguridad Social proporcional al porcentaje de suspensión de la actividad de la empresa para paliar los efectos económicos.

El partido nacionalista considera igualmente que la protección del personal de primera línea en el ámbito educativo, el personal docente y no docente que trabaja en estrecho contacto con el alumnado, es una medida básica para la máxima protección del entorno escolar.

Por eso, propone incluir al personal docente y no docente en el Grupo 2 para la administración de la vacuna, ya que ello supondría enviar un mensaje positivo al alumnado, familias y profesorado de la seguridad en el sistema educativo.