Un diputado del PP de Alicante denuncia que la consellera de Barceló ha ordenado que no se le administre la segunda dosis

El diputado provincial de Alicante, el popular Juan Bautista Roselló, ha justificado su vacunación en el pleno de la Corporación, ante las acusaciones vertidas contra él sobre el por qué recibió el pasado 12 de enero, junto a los 200 usuarios y a los más de 395 trabajadores del centro, la primera dosis de la vacuna. Tras explicar que como responsable del hospital provincial Doctor Esquerdo, mantiene un trato directo y personal con el equipo médico y los usuarios del Doctor Esquerdo, ha manifestado que fue Salud Pública quien indicó que debía administrarse la vacuna a todo el personal del centro y quien ratificó el listado en el que se incluyó su nombre.

Por otra parte, Roselló ha informado de que ayer se administró la segunda dosis “a los 395 empleados del centro menos a mí porque minutos antes, el gabinete de la Conselleria de Sanidad dio instrucciones verbales para que se me excluyera”. “Se trata -ha indicado- de una decisión política y no técnica, ya que Salud Pública en Alicante era favorable a mi vacunación y el departamento de Recursos Humanos de la Conselleria de Sanidad, tal y como se informó ayer, archivó la investigación de mi primera vacunación. Sin embargo, la consellera manifestó mi exclusión de la segunda dosis y lo dejó al criterio del comité de Bioética, haciendo ver que esta pudiera ser irregular”.

En este punto, ha reiterado que se trata de una decisión “discriminatoria por mi condición política y mi puesto de trabajo” y ha pedido a la consellera Ana Barceló una rectificación. “Si no rectifica y mientras mi primera vacunación no esté completamente investigada y aclarada, no aceptaré la segunda dosis y emprenderé acciones legales por esta discriminación”.