El Congreso regional del PP en la Comunitat Valenciana se convocará este mismo año

La Dirección Nacional del PP tiene proyectado convocar el Congreso regional de la Comunitat Valenciana después del verano y antes que finalice el año, tal como marcan los Estatutos, según confirmaron a LA RAZÓN fuentes del partido. El panorama orgánico del PP ha cobrado rabiosa actualidad para los dirigentes de la calle Génova. Las mismas fuentes señalan que la estructuración interna del partido constituye una prioridad para los actuales líderes, plan que ya estaba sobre la pizarra y que la hecatombe catalana no ha hecho más que fortalecer.

Es de sobra conocido, al menos hay coincidencia en los círculos políticos y mediáticos, que el candidato de Pablo Casado es Carlos Mazón, presidente de la Diputación de Alicante, quien en los últimos tiempos se ha ocupado de hacerse notar más allá de la provincia de Alicante mediante contactos con todos los estamentos regionales, así como estar presentes en los eventos institucionales y no tan institucionales.

La batalla de Bonig

«Por más que Casado le haya transmitido a Isabel Bonig que es su candidata, nadie nos lo creemos. Otra cosa será que ella decida presentar batalla y comprobar las mieles de la victoria o los sinsabores de la derrota» insisten.

Los líderes nacionales del PP quieren tener todo «atado y bien atado» a nivel orgánico en todas las autonomías que les sea posible antes del Congreso nacional que debe celebrarse en 2022, cuatro años después del extraordinario celebrado en 2018 en el que Pablo Casado se impuso a Soraya Sáez de Santamaría en aquel proceso de primarias. En este sentido, los Estatutos valencianos marcan 2021 como tope para el desarrollo del suyo.

No obstante, las mismas fuentes recuerdan que en junio de 2020 Isabel Bonig expresó su intención de presentarse como candidata a revalidar la presidencia regional, hasta tal punto que llegó a afirmar que lo había hablado con Pablo Casado subrayando que «cuando doy mi palabra y alguien me la da, la cumplo y me gusta que la cumplan».

Isabel Bonig fue aclamada presidenta del PP de la Comunidad Valenciana con el 94 por ciento de los votos emitidos en el decimocuarto Congreso regional del partido, celebrado en abril de 2017 y frente a los que la cuestionan siempre ha defendido que nadie quiso hacerle frente en aquel cónclave.