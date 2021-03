El coordinador de Ciudadanos en la Comunitat Valenciana, Toni Cantó, ha participado hoy en la sesión de control al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, celebrada en Les Corts Valencianes. Durante su intervención, ha defendido las buenas políticas desarrolladas en la Comunidad de Madrid, “donde cogobernábamos”, que junto a Andalucía, ha liderado la creación de empleo durante la pandemia y presentan mejores cifras en tasas de ocupación en mujeres.

En este momento, ha levantado la vista del atril para mirar hacia la bancada popular y ha dicho: “Como decía Pío Cabanillas, cuerpo a tierra, que vienen los nuestros”.

El líder de Ciudadanos, Toni Cantó, expresó ayer su malestar en redes sociales por la moción de censura presentada en la Región de Murcia, sobre la que admitió no haber sido informado por la dirección.

“Cualquiera que me conozca puede imaginar qué pienso de la decisión que ha tomado mi partido en Murcia y de las consecuencias que eso acarrea. Como gran parte de la ejecutiva, no era conocedor de esta decisión. He pedido una convocatoria urgente para trasladar allí mi opinión”.

Estabilidad en Alicante

La posición de Toni Cantó frente a la moción presentada en la Región de Murcia es clave para saber las probabilidades que hay de que se rompan los pactos existentes en la Comunitat Valenciana entre el PP y Ciudadanos.

Tras su intervención en Les Corts, ha dicho a los periodistas que las primeras valoraciones sobre la moción de censura de Murcia las hará en la Ejecutiva del partido, “es lo leal”. No obstante, sí ha lanzado un mensaje de “tranquilidad” hacia los Gobiernos en los que se trabaja de manera conjunta con el PP. “La valoración del acuerdo es buena”. Se ha referido a la vacunación del alcalde de La Nucía, Bernabé Cano, y ha remarcado que el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, “hizo lo que pedimos, quitarle las competencias”. En este sentido, ha dicho, que nadie se plantea cambios de Gobierno ni en la Diputación de Alicante ni en el Ayuntamiento.

Del PSPV al PP

Hasta finales de año, Toni Cantó, aumentó de manera notable su relación con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, con la intención de continuar el apoyo que dio al Pacto de Reconstrucción con un voto favorable a los Presupuestos de la Generalitat. Sin embargo, los partidos que conforman el Gobierno valenciano (PSPV, Compromís y Unides Podem) no apoyaron la bajada de impuestos que proponía la formación naranja y, finalmente, Ciudadanos se abstuvo.

Durante las negociaciones, Toni Cantó se reunió con periodicidad con el presidente de la Generalitat. Encuentros que coincidieron con la mayor crisis vivida en el Pacte del Botànic en el que la vicepresidenta Mónica Oltra y Ximo Puig, rompieron totalmente relaciones. Se especuló, por tanto, en que el PSPV y Ciudadanos comenzaban a forjar una alianza de cara a las próximas elecciones.

Sin embargo, las relaciones entre Puig y Oltra, se recondujeron, al menos aparentemente, y Cantó recuperó su tono crítico contra el Gobierno valenciano. Su primera intervención del año- el Parlamento estuvo 50 días sin convocar un pleno- llamó “inútiles populistas” al Consell y preguntó por qué la Comunitat Valenciana pasó de ser “una de las mejoras regiones de Europa frente a la pandemia y a la zona cero”. Además, recriminó que se obligase al cierre de locales sin dar ayudas.