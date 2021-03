Un vendedor de la ONCE reparte 21 millones en Valencia por el Día del Padre

Un vendedor de la ONCE ha repartido 21 millones de euros del Sorteo Extraordinario del Día del Padre entre un bar de la localidad valenciana de Miramar y dos almacenes de naranjas cercanos, de los municipios de Piles y Daimús.

En concreto, el vendedor de la ONCE Iván Pérez Estruch ha repartido 17 millones de euros del premio mayor del sorteo celebrado anoche y otros 99 premios de 40.000 euros al cupón entre los clientes y trabajadores del bar ‘Carol’ de Miramar y dos almacenes de naranjas de Piles y Daimús, lo que supone un total de 20.960.000 euros.

Iván Pérez ha explicado en un comunicado que dio “un salto muy grande” cuando vio el número premiado, el 63.279, porque recordaba que había vendido uno terminado precisamente en 79, que es su año de nacimiento.

”Cuando recibí el tope de cupones para el Día del Padre y vi ese número ya me gustó porque coincidía con mi nacimiento y lo he repartido completo entre los clientes más habituales, y otros que me he cruzado”, ha señalado.