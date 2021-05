Sanidad notifica 114 nuevos contagios de covid

La Conselleria de Sanidad ha registrado 114 nuevos casos de coronavirus en la Comunitat Valenciana en la última jornada, de la que no ha comunicado fallecimientos por esta enfermedad, algo que viene siendo habitual los fines de semana, no porque no se produzcan sino porque se contabilizan el lunes.

Los nuevos contagios han sido confirmados por prueba PCR o a través de test de antígenos y, sumados a los acumulados, sitúan la cifra total de positivos en 390.769 personas, según ha informado la Generalitat.

Por provincias, la distribución de nuevos positivos es la siguiente: 24 en Castellón (40.324 en total), 25 en Alicante (146.473 en total) y 65 en la provincia de Valencia (203.971), mientras que continúa habiendo un caso sin asignar.