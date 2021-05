Puig pide a Reino Unido que levante el veto a la Comunitat Valenciana aunque no lo haga al resto de España

La Comunitat Valenciana no está dispuesta a cargar con la situación epidemiológica de otras comunidades. Si otras regiones presentan peores datos no deben perjudicar a la valenciana en la recepción de turistas. Así lo reivindicó ayer el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha planteado hoy al embajador de Reino Unido en España, Hugh Elliot, la posibilidad de «territorializar» el acceso de los viajeros británicos a la Comunitat Valenciana aunque no lo permita a otras zonas de España.

Puig se ha reunido esta mañana en la embajada con Elliot, a quien expuso que la Comunitat Valenciana tiene en estos momentos una incidencia de coronavirus de 29,88 casos por cien mil habitantes, la más baja de Europa.

Gráfica de la incidencia en varios países europeos y la Comunitat Valenciana

La comparación la realiza tomando como referencia la incidencia de la Comunitat Valenciana del pasado 21 de mayo y la del resto de países europeos, sin entrar al detalle en las regiones que los componen.

En esta comparativa la Comunitat Valenciana es la que tiene la incidencia más baja, seguida de Reino Unido (40), Portugal (51), Irlanda (105) y España (135).

Puig ha argumentado también que la ocupación hospitalaria de enfermos covid es la más baja de España, también en la unidades de cuidados intensivos.

El presidente ha insistido en que es fundamental recuperar la «normalidad» en la movilidad lo antes posible, así como superar las restricciones que aún existen. De ahí que insistiera en que en las próximas revisiones por parte del Reino Unido del «semáforo» para viajar a otros países se tenga en cuenta la posibilidad de territorializar las zonas. “Es evidente que en España actualmente existen unas asimetrías grandes en la incidencia del coronavirus”.

Repercusiones del Brexit

Asimismo, ha explicado que en la reunión han hablado de otras cuestiones, como de las limitaciones que tienen los británicos residentes en la Comunitat Valenciana para poder permanecer en el país, así como de las repercusiones del Brexit y de la necesidad de mantener “la máxima cooperación posible” con el Reino Unido.

Finalmente, han analizado cuestiones como el espacio de exportaciones, de negocios y de posibles inversiones en la Comunitat Valenciana, sobre las que Puig ha dicho que espera que en los próximos meses puedan continuar profundizando y trabajando juntos.

Por su parte, el embajador ha hecho hincapié en que la Comunitat es una parte de España “muy querida por los británicos”, con la que hay “unos lazos muy profundos”, porque en esta zona viven “muchísimos residentes”.

Ha calificado de “muy buena noticia” que España haya levantado la prohibición a los viajes no esenciales, y ha recordado que este país figura en la lista ámbar del sistema de semáforos del Gobierno británico, por lo que todavía hay limitaciones para el regreso de los turistas británicos.

Asimismo, el embajador ha señalado que durante el encuentro han hablado de las “buenas experiencias” de las empresas para seguir trabajando en el comercio entre la Comunitat y el Reino Unido tras la salida de la Unión Europea con el Brexit.

Aunque Puig ha viajado esta mañana a Madrid, no se ha sumado a la manifestación convocada por los regantes en defensa del Tajo-Segura.