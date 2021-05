Decenas de regantes protestan en Madrid contra los recortes del Tajo-Segura

Protesta unánime en Madrid. Varias decenas de regantes y agricultores del sureste español se ha desplazado este lunes a la capital como forma de protesta contra la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para exigir que no se reduzca la llegada de agua procedente del Tajo a la regiones receptoras, es decir Alicante, Almería y la Región de Murcia. Representantes agrícolas, regantes, políticos y miembros de todo el sector se han concentrado a pesar de las restricciones impuestas por el Gobierno central, y han pedido al Ministerio que cese los recortes.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, junto al secretario general del PP, Teodoro García Egea, y el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, también líder del Círculo por el Agua -promotor de la protesta- han acudido a Madrid para escenificar su apoyo a todo el sector en un nuevo episodio de la denominada “guerra del agua”.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea (i), junto al presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras (c), durante su participación en la protesta ante el cambio de reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura y el incremento de los caudales ecológicos en el río Tajo propuestos por el Ministerio de Transición Ecológica, este lunes en Madrid.

Manifestación en defensa del Trasvase. Saliendo. Vamos 💪No al recorte del TrasvaseTajoSegura #sintrasvasedesiertoyparo pic.twitter.com/gO1DviJamW — S.C.R.A.T.S (@scrats_regantes) May 24, 2021

Esta protesta llega, además, cargada de polémica, ya que la pasada semana el propio Jiménez denunció que el Gobierno central había impedido el despliegue de una gran tractorada, en la que no podía haber mas de 8 camiones frigoríficos ni más de 6 tractores, cuando había “cientos previstos”.

La manifestación en defensa del Trasvase avanza por las calles de Madrid. Destino: el Ministerio de Transición Ecológica 💪 No al cambio de reglas de explotación del Trasvase. #adiosalahuertadeeuropa pic.twitter.com/YhewpftyXh — S.C.R.A.T.S (@scrats_regantes) May 24, 2021

“No querían permitir ningún vehículo que no fuera automóvil”, cuando no solamente para los regantes, sino para la población de esa zona del país, según Jiménez, estamos “en una encrucijada” que supondrá dificultades no solo para el regadío, sino también para el abastecimiento humano, “afectando a todos los bolsillos” y en el peor de los casos con restricciones.

Somos gente pacifica. Hemos venido a defender nuestro futuro. No nos permiten decir NO a los recortes del Trasvase. pic.twitter.com/POVy7k0L1N — C.R. Campo Cartagena (@crccar) May 24, 2021

Bajo el lema ‘En el Levante, sin el trasvase, desierto y paro’ los regantes han situado como punto central de la manifestación el recinto ferial de Ifema, y desde allí, se ha hecho una cacerolada en contra de la decisión de rebajar los volúmenes de trasvase de 38 hectómetros cúbicos a 27.

Desde el Campo de Cartagena se ha denunciado que se ha impedido el avance de la marcha prevista desde Ifema, lo que ha provocado la tensión e indignación de los regantes.

Por su parte, el presidente murciano ha considerado “inadmisible e inaceptable” que el Gobierno tenga una hoja de ruta para recortar el Trasvase Tajo-Segura “sin escuchar a los regantes y agricultores” de Almería, Alicante y Murcia.

“Espero que Pedro Sánchez y su Gobierno escuchen el clamor de dos millones y medio de españoles de las regiones de Murcia, Almería y Alicante que viven de la agricultura y que necesitan el agua día a día en sus hogares”, ha declarado el presidente.

“Sin el trasvase Tajo-Segura, se acaba la Región de Murcia tal y como la conocemos hasta ahora; se acaba la huerta de Europa; se acaba la prosperidad; se acaba el trabajo para miles de familias; y, además, dejaremos de ser una barrera para parar el avance del desierto en Europa”, señaló el jefe del Ejecutivo autonómico.

La actividad agrícola de todo el Levante, que se vería afectada por este cambio de reglas del trasvase, aporta en la actualidad más de 3.000 millones de euros al PIB. Más de 100.000 empleos dependen del agua que aporta esta infraestructura y, gracias al agua del trasvase, la Región de Murcia, Alicante y Almería producen alrededor del 70 por ciento de la exportación nacional de hortalizas, y un 29 por ciento de la de frutas, utilizando solo un 3 por ciento del agua de regadío de España.

También ha criticado que los regantes y agricultores levantinos desplazados hasta Madrid para participar en una marcha autorizada “estén secuestrados por la Delegación del Gobierno”, que les ha impedido salir en caravana desde Ifema para unirse a la concentración frente al Ministerio, después de haber realizado una cacerolada en el recinto ferial contra los recortes al trasvase