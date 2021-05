“¿Ahora te enteras?” Así responde el alcalde de L’ Alcora a una pintada en la que le llaman maricón

“Hoy en l’Alcora han aparecido entre otras esta pintada. Mi pregunta al autor es: ¿ahora te enteras? No me indigna que me llames maricón, me indigna que ensucies nuestro pueblo”. El alcalde socialista de este municipio de Castellón, Samuel Falomir, ha generado una avalancha de apoyos en Twitter. Incluso se ha animado a los tuiteros a que usasen la etiqueta #SoyMaricón.

❌Hoy en l’Alcora han aparecido entre otras esta pintada. Mi pregunta al autor es: ¿ahora te enteras? No me indigna que me llames maricon, me indigna que ensucies nuestro pueblo. #AixíNoFemPoble pic.twitter.com/GcXrA0ejLA — Samuel Falomir (@sfalomir) May 27, 2021

Falomir, de 33 años, es el primer edil de esta localidad de 10.000 habitantes, que vive fundamentalmente de la industria azulejera, desde 2017. A raíz de su denuncia se han sucedido las muestras de apoyo y se ha abierto el debate sobre los ataques homófobos que todavía soportan las personas homosexuales.

Alcaldes como el de Xàtiva, Roger Cerdà o el de Sagunto, Darío Moreno, ambos socialistas, se han pronunciado sobre este asunto. “Todo mi apoyo, compañero. Digo yo que cualquiera es libre de vivir su vida como quiera. Yo preguntaría a esa gente que hace eso: ¿qué se debe valorar de un alcalde? ¿su gestión o su orientación sexual? Su gestión. Entonces, la pregunta debe ser ¿es buena o mala? Lo demás sobra.

La pintada en la que se le llama “maricón” al alcalde es una de otras muchas que han ensuciado las paredes de esta localidad en los últimos días. Se trabaja sobre la hipótesis de que todas estén hechas por la misma persona y se trabaja para identificar al culpable.