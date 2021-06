Desmantelan una fiesta en un chalet alquilado de Alicante con cien personas

Una fiesta ilegal con un centenar de personas en el interior de un chalet alquilado en la partida alicantina de Monnegre ha sido desmantelado la pasada madrugada en un operativo de la policía local y la Guardia Civil.

Los participantes en la fiesta situada en la calle Rosinets fueron identificados y sancionados por incumplir las medidas anticovid.

La fiesta fue descubierta tras la llamada de un vecino que alertaba de que no se cumplían las medidas de seguridad y sanitarias ya que, además de que se excedía el número de diez personas, los participantes no llevaban mascarillas, no guardaban las distancias y tenían los reproductores de música a gran volumen, lo que generaba ruido y molestias a los vecinos.

Los agentes localizaron a la dueña, que se personó en el lugar y rescindió el contrato de alquiler, inicialmente previsto hasta el próximo martes.

La policía local alicantina ha informado de que los organizadores de la fiesta se enfrentan a infracciones graves según el decreto de la Generalitat, con multa de 30.001 a 60.000 euros.

Esta actuación es la más destacada del operativo anticovid del fin de semana por parte de la policía local, que se ha saldado con 103 sanciones.