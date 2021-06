Piden 4 años de cárcel para un abogado por quedarse 9.500 euros de su cliente

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia juzga este miércoles a un letrado del Colegio de Abogados de Valencia que se apropió de forma indebida de cerca de 9.500 euros de su cliente y que se enfrenta por ello a una posible condena de cuatro años de prisión.

Según el escrito de acusación del fiscal, al que ha tenido acceso EFE, el acusado, sin antecedentes penales, era conocido del denunciante y asumió su representación y defensa en una causa que se seguía en un juzgado de instrucción de Valencia -por un delito de lesiones- desde el momento en el que el juez dictó auto de apertura de juicio oral; anteriormente, el denunciante estuvo atendido por otra letrada.

El acusado, siempre según el Ministerio Fiscal, solicitó en marzo de 2015 al denunciante que transfiriese a su cuenta bancaria un total de 1.470 euros con el fin de consignarla en la cuenta de depósitos del juzgado y que se le pudiese aplicar la atenuante de reparación del daño causado.

El acusado no dio recibo alguno al denunciante y no hizo la consignación en la cuenta del juzgado hasta abril de 2016, cuando el denunciante ya había sido condenado en sentencia firme como autor de un delito de lesiones, sin circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

Anteriormente, el denunciante había abonado al abogado procesado la cantidad de 3.000 euros en concepto de provisión de fondos y otros 4.500 euros destinados a que la acusación particular renunciase a la acción penal cuando, en realidad, no había acusación particular personada en la causa, sino que únicamente existía la acusación que ejercía el fiscal.

El abogado también reclamó a su cliente 2.000 euros supuestamente destinados a pagar a la anterior letrada, con lo que el montante total de la estafa asciende a cerca de 9.500 euros.

Por todo ello, el fiscal considera que este letrado ha incurrido en un delito de apropiación indebida y pide para él una pena de cuatro años de prisión, además de una multa de 10 euros diarios durante 10 meses y una indemnización para la víctima de 7.990 euros.