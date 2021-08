El PP valenciano acusa a Ribó y al PSOE de paralizar la construcción de colegios desde hace 6 años

La concejala del Grupo Municipal Popular, Julia Climent, ha criticado el fracaso de la planificación educativa en la ciudad de Valencia, ya que en seis años “no han sido capaces de construir ni un centro educativo para la ciudad demostrando una vez más su incapacidad de gestionar la ciudad de Valencia, que sigue con deficiencias en muchos de sus centros docentes. Y no contentos de su incapacidad por iniciar uno de los nueve centros, anuncian un décimo colegio en La Punta, que no sabemos ni cuando se presupuestará. El Gobierno de Joan Ribó no puede seguir engañando a los vecinos con falsas promesas cuando su plan de construcción de colegios es tan fiasco como la construcción de viviendas públicas”.

De los 49 millones de euros presupuestados para el plan Edificant no se han invertido en estos años de Gobierno del alcalde Joan Ribó y del PSOE ni un solo euro. Y a fecha 2021 tenían que estar ejecutados más de 23,3 millones de euros. “Esto demuestra la nula capacidad de gestión del gobierno de izquierdas que venía a salvar personas y sólo han sabido gastar en colocar de asesores, coordinadores y directores que encima son incapaces de desatascar un tema tan vital que afecta a la educación”, ha explicado Climent.

La concejala del PP ha recordado que el Plan Edificant lleva casi cuatro años vigente y “todavía no se ha licitado las obras de ninguno de los tres centros educativos de nueva construcción y la seis rehabilitaciones anunciadas en enero de 2018 para la ciudad” añadiendo “esta es la prueba de la nula capacidad de poner en marcha nuevos proyectos y es intolerable tanta demora en infraestructuras vitales y necesarias para la ciudad”, ha apuntado.

En este sentido, ha insistido en que tanto el presidente Ximo Puig y el conseller de Educación, Vicent Marzá, inventaron un sistema en el que pasaban el problema a los ayuntamientos y se quitaban de encima una competencia autonómica “que se ha visto que era un regalo envenenado para Valencia porque están dejando sin ejecutar el presupuesto en una de las partidas más sensibles y necesarias, la de inversión en infraestructuras educativas que se merecen nuestros alumnos”, ha apuntado la concejala del PP.

Obras previstas hace seis años

Las obras previstas por el Plan Edificant en Valencia contemplaban la nueva construcción del CEIP 106 Malilla, el IES Patraix nº 41, CEIP Sant Angel y la rehabilitación del CEIP San José de Calasanz, CEIP Lluís Vives, CEIP Carles Salvador, CEIP Salvador Tuset, CEIP Raquel Paya y CEIP Teodoro Llorente.

Asimismo ha criticado que se anuncia como un gran logro la rehabilitación del CEIP Carlos Salvador cuando “todavía están en la fase de aprobación del proyecto básico, quedando todavía una larga tramitación administrativa de meses, con lo que se demuestra el fracaso y la lentitud que es Edificant”.

“Vamos a concluir la legislatura sin que ninguno de los centros proyectados esté concluido y sólo se han realizado una docena de intervenciones menores que no llegan a 100.000 euros cada uno, lo que es claramente insuficiente si contamos el número de colegios e instituto de la ciudad”, ha comentado.

La popular ha concluido explicando que “el PP construyó 50 centros escolares para la ciudad en sus 20 años de gobierno, renovó los centros educativos y construyó donde era necesario. Los datos son así de claros 50 frente a 0 nuestra prioridad siempre ha sido la educación, la sanidad y los servicios sociales, la de Compromis y PSOE la ideología”, ha concluido.