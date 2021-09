Inicio de curso en las universidades valencianas: “Había cola en la puerta del aula porque no cabíamos todos”

Fue el lunes pasado a las cinco de la tarde cuando tuvo lugar la reunión entre las Consellerias de Sanidad y Universidades y los rectores y las rectoras de las universidades valencianas, un encuentro en el que se concretaron las medidas con las que se iniciaría el curso académico, entre ellas la máxima presencialidad y medidas de seguridad.

El alumnado de la Universitat Politècnica de València (UPV) estaba citado para volver a las clases, inicialmente, el mismo lunes que se produjo la reunión, y ahora, los estudiantes critican la falta de previsión que observan en las aulas. “Empezábamos el lunes, pero dos días antes de empezar las clases atrasaron el comienzo de curso al martes”, declara un estudiante.

No obstante, no fue hasta el miércoles 8 de septiembre cuando la UPV publicó en su página web y redes sociales las directrices para este curso escolar. “Me avisaron diez horas antes de mis clases de las condiciones en las que iniciaría este curso. No recibí ningún correo previo”.

“Al principio dijeron que el modelo sería semipresencial; si el aforo en las aulas no resultaba suficiente para todo el alumnado, el resto podría optar a una clase online”, explican estudiantes de la UPV. “Luego dijeron que la presencialidad sería del 100 por cien y que cambiarían las aulas para que cupiéramos todos. Pero estamos yendo a clase sin distancia de seguridad, por lo que nos exigen llevar la mascarilla tipo ffp2″.

“Yo supe que tenía que llevar la ffp2 ayer y no he podido llevarla hoy porque no tenía en mi casa”, comenta otra alumna. “Además, hasta que nos las facilite la universidad, tenemos que comprarlas por nuestra cuenta”.

Sin embargo, en otras aulas sucedió algo bien distinto. Una joven estudiante de esta misma universidad ha contado a LA RAZÓN que su primer día de clase “había cola en la puerta del aula porque no cabíamos todos, hubo gente que no puedo entrar y la profesora pedía que no entrara nadie más”.

Aunque aún no han comenzado las clases, en la Universitat de València (UV) su alumnado declara “no haber recibido ninguna nota interna por parte de la universidad a cuatro días del comienzo del año académico”, pese a que la institución confía en que el mensaje publicado en la web y también en redes sociales el pasado lunes haya llegado a toda la comunidad educativa.

Respecto a la falta de información recibida, el Sindicato de Estudiantes ha indicado “no haber recibido ningún comunicado” en relación a las nuevas medidas e instrucciones para este año.