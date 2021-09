Mazón aboga por una segunda descentralización de ayuntamientos y diputaciones dotada de presupuesto

El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha participado esta mañana, en el Ateneo Mercantil de Valencia, en el II Congreso Nacional de la Sociedad Civil. Relanzar España, donde ha defendido la necesidad de abordar la “segunda descentralización” a través de la “cooperación y coordinación entre administraciones y dotando el proceso de recursos económicos para ayuntamientos y diputaciones”.

Mazón, quien ha agradecido a la organización “el trabajo y esfuerzo realizado para propiciar este espacio de análisis encuentro”, ha asegurado en su intervención que es “el momento de esa segunda descentralización, porque algunos gobiernos autonómicos han retenido con celo esas competencias y recursos previamente descentralizados. Algunos nos trasladan que la solución es, inexcusablemente, un reforzamiento de lo público de la gran administración, pero no creo ni considero que sea necesario o bueno el hecho de crecer contra alguien, sino a favor”.

El presidente ha lamentado, en este aspecto, el posicionamiento de la Generalitat Valenciana, “intervencionista e invasora y con la convicción de que un gobierno autonómico más grande es sinónimo de una Comunitat Valenciana más grande, y no es así”. Mazón ha concretado que las tres provincias juntas “hacen más grande al conjunto”, al tiempo que ha valorado que confundir “la administración con la sociedad es peligroso para la sociedad civil, porque le reduce espacios de libertad y participación”.

Los políticos, según Mazón, deben “sumar y no decir a la sociedad civil cómo tiene que pensar, ni cómo debe educar a sus hijos, ni cuánto más de impuestos tiene que pagar”. “Hay que dejar foros de libertad y de iniciativa privada”, ha valorado el presidente, quien cree que la administración no puede intervenir en todas las esferas públicas.

Mazón ha recordado su pasado profesional de más de una década al frente de la Cámara de Comercio de Alicante y como profesional del sector privado, un periodo tras el cual decidió dar un paso adelante en política, desde su responsabilidad cívica. “Soy un político libre para decir lo que opino. De nada serviría pasar de la sociedad civil a la política si no se respetara mi libertad, o esta se viera afectada por la maraña institucional y jurídica que parece que nos acaba atrapado. Cuando damos el salto a la actividad política debemos incorporar los retos de la sociedad civil sin complejos. No creo en una España que sea percibida como que une si quien lo tiene que percibir no valora que avanza”.

Durante su discurso en el foro, el responsable institucional ha incidido en la necesidad de trabajar “desde lo cercano e inmediato” y, tal como ha concretado, la sentencia “piensa en global y actúa en local está más en vigor que nunca”. “El compromiso, la participación pública y la responsabilidad individual deben regir la sociedad, pero creo en la política, porque la ausencia de ella o de políticos sería algo peligroso para un estado social democrático o de derecho, pues conduce a la anarquía o a la dictadura”, ha matizado.

Al respecto, Mazón ha confesado ser un hombre municipalista, provincialista y constitucionalista que cree en la política del día a día. Según ha indicado, “hoy se discute mucho sobre la Constitución y yo, como liberal, considero sano replantearnos a nosotros mismos para mejorar. Pero no debemos replantearnos nuestros consolidados, claros y básicos pilares que nos han hecho llegar hasta aquí después de una dictadura y de una guerra civil”. Así se ha referido a los preceptos fundamentales que han fortalecido a España como el estado social de derecho, el sistema de monarquía parlamentaria, la consagración de los derechos civiles y el estado económico de libre mercado.

“Cuando hablamos de sociedad civil hablamos del protagonismo de las personas y de su responsabilidad. Yo creo en los equipos de personas, en la economía de mercado como base y en las competencias sin abuso de derecho”, ha detallado el presidente, quien ha finalizado su alocución alentando a la sociedad civil a seguir avanzando, porque “ella es la culminación de nuestro estado de derecho, de la Constitución y de nuestra realidad. Esta es la España que nos une”.

Con este cónclave, la Asociación Nacional Sociedad Civil Ahora tiene como objetivo reunir a profesionales, políticos e intelectuales del país para abordar objetivos comunes y desafíos esenciales mediante el consenso y la concordia, así como promover la mejora de la sociedad. El plantel de conferencias, que se prolongarán durante toda la jornada, incidirán en aspectos como la educación, la sanidad, la digitalización, los objetivos de desarrollo sostenible, la economía circular, la igualdad de oportunidades, la vertebración territorial de Europa, así como otros aspectos de la convivencia civil.

En las diferentes ponencias y mesas redondas programadas se analizarán acciones que permitan la integración entre sociedad civil y política en el contexto europeo y las oportunidades de futuro.

El presidente de la Diputación ha participado en la sesión plenaria inaugural junto al ex presidente del Real Instituto Elcano, Emilio Lamo de Espinosa, y al presidente de RTVE, José Manuel Pérez Torneo, para aportar ideas y analizar la realidad en torno a ‘La España que nos une’. La periodista y editora de TVE 24 horas, María Eizaguirre ha sido la encargada de conducir las intervenciones.