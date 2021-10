El PP valenciano pide la comparecencia de la ministra Montero para que explique el cambio del modelo de financiación

El PP de la Comunitat Valenciana ha solicitado por registro de Les Corts la reunión de la comisión de Hacienda para decidir sobre la comparecencia de la ministra de Hacienda y portavoz del gobierno, María Jesús Montero, en esa Comisión para explicar “cómo se está desarrollando el cambio de modelo de financiación de las comunidades autónomas”.

Así lo ha anunciado el portavoz de Hacienda del Grupo Popular en Les Corts, Rubén Ibáñez, quien ha señalado que “vienen anunciado reiteradamente ese cambio del modelo por parte del gobierno de España, tanto Sánchez como la ministra, y también lo ha prometido el presidente Puig. Aseguran que están trabajando y dando pasos para avanzar en ese cambio de modelo por eso queremos saber”.

Ibáñez ha señalado que “vemos cómo el tiempo pasa y no conocemos absolutamente ningún detalle de cómo va a ser el nuevo modelo de financiación. Por eso solicitamos que la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda acoja a la ministra del ramo y que explique en casa de todos los valencianos cómo va ese modelo de financiación tan ansiado y necesitado por todos los valencianos”.

El portavoz de Hacienda ha afirmado que “nos urge el cambio de modelo porque en 2022 recibiremos del Gobierno de España alrededor de 2.700 millones de euros menos que en 2021 y cada día que pasa es un drama para los valencianos de los que los grupos de izquierdas nada quieren saber”.

Rubén Ibáñez se ha mostrado convencido de que los grupos de la izquierda no pueden votar en contra de esta iniciativa ya “que todos queremos conocer qué se está haciendo y en qué línea se trabaja. No se entendería que el tripartito de izquierdas no mostrara interés en el nuevo modelo y volviera a vetar esta comparecencia como ya hicieron el pasado viernes al impedir que comparezcan los ministros y exministros de Hacienda en la comisión de investigación de la deuda, una comisión absolutamente sectaria, manipuladora y en la que se ha demostrado que no tienen interés en investigar nada. Parece ser que el tripartito tiene miedo de escuchar”.

Por último, Ibáñez ha afirmado que “no se entendería que a los grupos de la izquierda no les interesara que venga Montero, que es la ministra que habla de infrafinanciación y que incumple los acuerdos alcanzados de plazos para presentar un nuevo modelo de financiación”.