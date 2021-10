La alcaldesa de Castellón pedirá explicaciones a Compromís sobre los libros LGTBI que una jueza ha retirado de los colegios

Aquests llibres han estat vetats judicialment dels centres educatius a denúncia de l'extrema dreta reaccionària. Recorrerem, no volem que guanye l'odi: educar críticament i lliure passa per conèixer la vida i la seua diversitat. No volem armaris ni censures que els oprimisquen. pic.twitter.com/HcufPbK5ui