Císcar reclama la nulidad del caso IVAM y denuncia que la investigación es “inquisitorial”

La defensa de la exdirectora del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) Consuelo Císcar ha reclamado la nulidad de la causa por no haberse respetado la legalidad en el volcado de datos informáticos del museo y ha denunciado que su clienta fue objeto de una investigación “prospectiva e inquisitorial” por parte de la UDEF y la instructora.

A juicio de este letrado, el volcado informático que realizó la UDEF se produjo a partir de “una copia previa realizada por un informático del IVAM” y por tanto entiende que “no hay garantía de esa copia primera, de que efectivamente el contenido sea el que tenía el documento original”.

Císcar se enfrenta este martes a un nuevo juicio por haber gastado de forma ilícita unos 4 millones de euros de fondos públicos en la compra de reproducciones no originales de obras del escultor madrileño Gerardo Rueda, unos hechos por los que se pide para ella una condena de seis años.

“Tampoco estuvo presente la acusada en la toma de esa declaración del informático del IVAM, que seleccionó información de acuerdo con su criterio y sin sumisión a ningún tipo de contradicción. Entendemos que se ha producido una vulneración de derechos fundamentales, es un perjuicio insalvable, ya que no se han encontrado los originales ni se han aportado los dispositivos desde los que se grabaron, la copia no reúne los requisitos de veracidad”, ha insistido esta parte en las cuestiones previas.

Por otra parte, este letrado ha subrayado que “se ha producido una investigación prospectiva por parte de la UDEF y la instructora, ya que en el inicio de la causa, en junio de 2015, no se recoge nada sobre la obra de Rueda. En 2016 la investigación se dirige contra Císcar sin que se haga mención de nuevo a la obra de Rueda, sino a unos supuestos sobrecostes respecto a otros cinco autores diferentes que no prosperaron, y no es hasta 2018 cuando la UDEF abre una nueva línea de investigación en la que se decide investigar la obra de Gerardo rueda por entender que no es original”.

En este mismo proceso se juzga al ex director financiero del museo Juan Carlos Lledó y José Luis Rueda, hijo adoptivo del escultor fallecido, por los mismos delitos continuados de prevaricación administrativa, falsedad documental y malversación de caudales públicos en su modalidad agravada.

La defensa de Lledó ha pedido el archivo de la causa respecto a su defendido por entender que ya fueron juzgados en la primera pieza de esta misma causa, en la que Císcar y él fueron condenados -por conformidad- por utilizar los fondos públicos del museo para promocionar la carrera artística como escultor de Rafael Blasco Císcar “Rablaci”, hijo de Consuelo Císcar y el exconseller Rafael Blasco, condenado por el desvío de fondos destinados a cooperación internacional.

El abogado de Lledó, además, ha esgrimido varias sentencias del Constitucional en el que se recoge el derecho a no ser castigado dos veces por unos hechos que, según ha asegurado, “coinciden en las fechas y calificación jurídica”.

El letrado del hijastro de Gerardo Rueda ha presentado, para su admisión como prueba en el juicio, la factura de una venta de una escultura post mortem por 800.000 dólares con la que pretende argumentar que “ese es el precio de mercado” para este tipo de obras.