Vox denuncia que Massamagrell (Valencia) solo deja participar en un concurso de postales de Navidad a los niños que escriban en valenciano

El Ayuntamiento de Massamagrell ha organizado un concurso de postales de Navidad en el que premiará las creaciones artísticas de los más pequeños. Eso sí, tendrán que felicitar las fiestas en valenciano, de lo contrario quedarán excluidos del concurso.

Así se expone en las bases que ha tenido acceso Vox y por las que ha solicitado al alcalde socialista de esta localidad, Paco Gómez, que rectifique para evitar la discriminación a aquellos escolares que no quieran escribir en valenciano. El concejal de esta formación en Massamagrell, José Carlos Grau, ha solicitado al alcalde que solucione una injusticia para muchos niños de Massamagrell.

‼️ El PSOE valenciano se pliega, como en Canet, a la dictadura lingüística de los separatistas de Compromís.



El alcalde socialista de Massamagrell solo permite que las postales del Concurso de Navidad contengan texto en valenciano, discriminando a los niños que usen el español. pic.twitter.com/tBlXWJEiRC — VOX Valencia (@VOX_Valencia) December 16, 2021

Grau de ha referido al caso de Canet de Mar. “Muchos valencianos estamos viendo imágenes deplorables en Cataluña como se hacen escraches a un niño de 5 años y su familia por exigir que se cumpla la ley y poder tener derecho a que el 25 por ciento de sus clases sean en español”.

En este sentido, ha insistido en que si en “Valencia no paramos esto vamos camino en unos años de acabar así. Cuando iniciasteis la legislatura os comprometisteis a que todas estas discriminaciones como las bases de este concurso iban a terminar. La mayoría de la población de Massamagrell habla y escribe como lengua vehicular en castellano o español”.

Grau ha escrito una carta al edil para pedirle que se eviten estas discriminaciones y más cuando se trata de menores. “Si tenemos dos lenguas porque no dar libertad a los niños para usar la que más les guste. En Vox creemos que el bilingüismo es riqueza y no creemos en imposiciones”.

Acaba solicitando que “no se excluya ninguna postal de ningún niño que haga sus felicitaciones en castellano o español porque la ilusión, la navidad y la inocencia no entiende de lenguas. El concurso acaba hoy ya no da tiempo cambiar las bases, pero sí que pedimos que no se excluya a ningún niño que escriba su postal escriba en el idioma que escriba” e insiste en que si no se corrige “se estará incumpliendo la ley”.