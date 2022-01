El PP acusa a Pedro Sánchez de discriminar a la Comunidad Valenciana con los fondos europeos

El portavoz de Industria del Grupo Parlamentario Popular en les Corts Valencianes, Felipe Carrasco, ha denunciado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “ningunea a Puig al discriminar a la Comunitat Valenciana en los fondos europeos”.

Carrasco ha señalado que el Gobierno “ha comprometido ya el 80 % de los 24.000 millones presupuestados para el ejercicio 2021 y ha repartido 11.000 millones entre las comunidades, siendo una vez más la Comunitat Valenciana una de las autonomías más discriminadas en el reparto”.

En concreto, el reparto del Gobierno de España a la Comunitat Valenciana “es de un 2 % para la modernización sistema agrícola y ganadero, de un 7,7 % en áreas industriales para conectividad, 9 % en accesibilidad a viviendas, o -entre otras- de cero euros en ayudas de Biotecnología aplicada a la salud, Comunicación cuántica, Hidrógeno verde o al sector turístico, clave en nuestra economía”.

“Los socialistas vuelven a castigar a la Comunitat Valenciana con los fondos europeos. Sánchez ningunea a Puig no asignando un solo euro a proyectos que este había calificado como esenciales. Sin ir más lejos, Puig anunció como seguros la llegada de 475 millones de euros de fondos para hidrógeno verde pero la realidad es que Sánchez no ha asignado ni un euro”, ha añadido.

“Las primeras concesiones del Gobierno de España no hacen más que constatar que Puig no lucha por traer fondos a la Comunitat. Puig no tiene ningún peso en Madrid y ha mentido a los valencianos prometiendo ayudas que nunca llegan. Además, el 70 % de las pymes valencianas no saben cómo acceder a esos fondos europeos porque falla la información”, ha señalado.

Carrasco ha explicado que la Comunitat Valenciana “recibe en la mayoría de las ayudas europeas Next Generation convocadas por el momento a través del BOE un porcentaje inferior al 10 % e incluso en algunas directamente no se recibe un solo euro”.

“El President de la Generalitat lleva dos años vendiendo titulares sobre los fondos europeos, pero nadie sabe dónde están. Además, hay una clamorosa falta de información y 7 de cada 10 empresas no conocen los mecanismos para poder acceder a estos fondos. En los últimos decretos-ley del Gobierno de Sánchez la Comunitat Valenciana está saliendo muy perjudicada”, ha concluido.

Por su parte, el síndic del Grupo Socialista en Les Corts Valencianes, Manolo Mata, ha lamentado hoy que “un PP desnortado se pone una vez más una venda en los ojos para no ver los 1.000 millones de euros en fondos europeos que han llegado ya a la Comunitat Valenciana y que van a permitir acelerar la recuperación económica, social y emocional”.

Tras afirmar que el PP “actúa como un pollo sin cabeza”, Mata ha comentado que “parece que no hay nadie que dirija el Partido Popular, que opta por recurrir a los viejos trucos de deformar la realidad e inventar problemas que no existen”.

El también vicesecretario general del PSPV-PSOE ha considerado que, “frente a las fantasías del PP, las encuestas reafirman cada día que no tienen ninguna posibilidad de gobernar. El Botànic está respondiendo a las expectativas ciudadanas y los socialistas seríamos la primera fuerza política otra vez si se celebraran ahora unas elecciones, según los últimos datos”.

Para Mata, “la sociedad valenciana, con su madurez, está favoreciendo que se cree empleo como nunca antes, que la actividad económica supere la crisis por la pandemia y que salvemos vidas gracias a la responsabilidad ciudadana y a la vacunación”.

“El Botànic ha venido para quedarse y ni los cantos de sirena del PP ni sus alianzas con la extrema derecha van a desestabilizar lo que es una tarea colectiva: la de un Gobierno implicado con su ciudadanía y una ciudadanía implicada con su Gobierno”, ha concluido.