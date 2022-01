Asaja denuncia la nueva estafa del “destrío” para que los distribuidores se lleven gratis la mitad de la cosecha de limones

El presidente de Jóvenes Agricultores ASAJA Alicante, José Vicente Andreu, afirma que desde hace varias semanas son varios los agricultores que están siendo víctimas de la práctica desleal de considerar destrío casi la mitad de la cosecha de limones, por los que estos no se pagan al agricultor. “Desgraciadamente estamos recogiendo múltiples denuncias que relatan la misma situación. Estos intermediarios llegan a un acuerdo de venta con el agricultor sin especificar destrío, que normalmente suele rondar entre el 3-5 por ciento del total de la cosecha y que antes siempre se especificaba en contrato. Según la última denuncia que hemos registrado, la sorpresa es que, de los 300.000 kg de limón que le cortaron al agricultor le pagan 135.000 kg y 150.000 kg se los llevan gratis porque se los clasifican como destrío, cuando el empresario constata que de los desechados más de la mitad estaban en perfectas condiciones. Están menospreciando y abusando del eslabón más débil de la cadena: la producción y el agricultor… con intimidaciones de diferente tipo y, lo que es más grave, consumando una estafa en toda regla, bajo la amenaza de que, si pones alguna pega o no estás de acuerdo no te cortan la fruta, aprovechándose de una estructura de mercado que penaliza al agricultor. Debemos perseguir y erradicar este tipo de prácticas y operadores del mercado que solo aportan corrupción y fraudes y dotar definitivamente al mercado de transparencia”, matiza el presidente de ASAJA Alicante, José Vicente Andreu.

En este sentido, Andreu asevera que “no cuadra en absoluto que a los agricultores se les destríe como limón de industria un 50% de su producción, cuando la industria está procesando mucho menos limón que el año pasado y, también, se está exportando menos. Hecho que demuestra que ese destrío se reprocesa y se manda en su mayoría al comercio en fresco, lo que viene a ratificar el fraude que se está cometiendo. Los agricultores esperamos que Ailimpo (Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo) tome cartas en el asunto de forma inmediata como órgano representativo de todo el sector, que debe velar por el equilibrio y buen funcionamiento del sistema productivo, del comercio y de la industria”.

Por ello, ASAJA Alicante va a poner en conocimiento de la AICA (Agencia de Información y Control Alimentarios) este tipo de operaciones fraudulentas y va a pedir que se exija urgentemente a los exportadores que, ante la llegada de limones de los que no se saben procedencia, sea imprescindible demostrar su trazabilidad, así como el establecimiento de sanciones en caso de detectar este tipo de fraude. “Mucho nos tememos que estos limones se están reclasificando y envasando en almacenes y revendiendo a los exportadores con destino el consumo en fresco, llegando a robar a los productores entre el 30 y el 35% de la cosecha. Es inadmisible que los exportadores no se informen de dónde vienen estos limones y sean cómplices de participar en este atraco al productor”, concluye el presidente de Jóvenes Agricultores ASAJA Alicante.

Por otro lado, ASAJA Alicante también aprovecha para denunciar otra situación de abuso que los productores estamos viendo un año más, y es que los supermercados han subido los precios de venta al público un 20 por ciento y han bajado los precios al que compran los limones un 30 por ciento, por lo que son los primeros que están especulando y aprovechando una situación de crisis para ganar más dinero de forma vergonzosa, vulnerando de nuevo la Ley de la Cadena Alimentaria, que acaba de reformarse para prohibir la venta a pérdidas.